"100 de ani în 100 de zile". 1951: Au loc cele mai mari deportări ale regimului comunist

Continuăm campania Știrilor PRO TV, dedicată centenarului: "100 de ani, în 100 de zile", cu anul 1951. Începe primul al primului cincinal din istoria Republicii Populare Române. Comuniştii încep electrificarea ţării, inclusiv în zonele rurale.

În industrie, toţi muncitorii primesc cote pe care trebuie să le atingă. 1951 este anul în care zeci de mii de oameni sunt forţaţi de regim să se mute în mijlocul câmpiei Bărăganului.

În 1951 începe primul cincinal. Prioritatea numărul unu a guvernului comunist este electrificarea ţării.

Din 1938 până în 1960 producţia de curent electric a crescut de 7 ori. În ţara cufundată odată în beznă se aprind luminile vieţii noi.

În anii 50, comuniştii investesc masiv în hidrocentrale şi extinderea reţelei electrice. Răsar şantiere în văile sălbatice ale munţilor. Încep lucrările pregătitoare pentru construirea barajelor, a centralelor hidroelectrice

Şi mineritul este o prioritate a regimului. La Braşov producţia de tractoare ia avânt.

În economia de comandă toţi muncitorii trebuie să atingă cotele stabilite de partid.

La Bucureşti Gheorghe Ghiorghiu Dej împlineşte 50 de ani şi îşi serbează ziua de naştere, împreună cu membri de partid şi pioneri.

Membrii Academiei îi trimit o scrisoare prin care îi mulţumesc pentru "condiţiile de munca creatoare fără precedent". Apoi liderul comunişti vizitează sala cu daruri de la oamenii muncii.

Tot în 1951, autorităţile inaugurează "Parcul de cultură şi odihnă Stalin", fostul Parcul Naţional, fostul Parc Carol al II-lea, viitorul parc Herăstrău, ulterior redenumit Regele Mihai I. În locul statuii lui Stalin, astăzi se afla statuia generalului Charles de Gaulles.

În 1951 au loc cele mai mari deportări ale regimului comunist. Se întâmplă în noaptea de Rusalii. 44.000 de locuitori ai zonei de frontiera cu Iugoslavia sunt duşi cu forţa în mijlocul câmpiei Bărăganului pentru simplul motiv că locuiau prea aproape de graniţă, iar Tito devenise duşman al României după ce i se opusese lui Stalin.

Familii întregi, cu copii şi bătrâni, sunt urcate în trenuri cu ce pot să ia şi abandonate în mijlocul Bărăganului.

În Europa, 6 ţări semnează tratatul pentru Comunitatea Europeană a Carbunului şi Oţelului. Franţa, Germania de Veste, Italia, Belgia, Luxemburg şi Olanda pun bazele unei uniuni economice care va duce la formarea Uniunii Europene.

La Londra are loc primul concurs Miss World. Îl câştiga Miss Suedia. 1951 este anul inc are se nasc Patriarhul Daniel şi Traian Băsescu.

SURSA FOTO: Arhivele Naţionale ale României



