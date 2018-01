Sărbători emoționante pentru românii întorși în țară. ”Acolo, suntem străini printre ai lor”

Încă sunt mesele întinse şi e multă voie bună în Țara Oașului, unde cei ajunşi acasă din Anglia, Austria ori Franţa încă petrec. Cei dragi i-au primit cu iepuri la cuptor, cârnaţi şi caltaboş.

Şi bineînţeles, nu avea cum să lipsească tradiţionala palincă, băută însă din pahare cu chipul Prinţului William şi a mamei sale Lady Diana.

Romulus are 37 ani şi este inginer constructor în Anglia, unde supervizează lucrările la o firmă de construcţii. Alături de soţia sa, Loredana, care preda la o grădiniţă, încearcă să îşi facă un viitor mai bun în Regat. De Sărbători, se întorc însă de fiecare dată acasă, la Negreşti.

Romulus şi Loredana Honca: ''Nu se simt sărbătorile ca acasă la bunica. Cu colindători, acolo nu se umblă a colinda. Aici simţi că eşti acasă şi că îi Crăciunul şi aerul respirat aici în zona Oașului e diferit. Eşti departe de tot. Aici acasă nu mai vrei să pleci. Acolo suntem străini printre ai lor, aici suntem cu ai noștri."

În jurul unei mese s-au adunat 4 generaţii care s-au întors de la mii de kilometri depărtare.

Maria Pintea, mătuşă: "Întodeauna îi aşteptăm cu ce se face în Țara Oașului. Se fac sărmăluţe, cârnaţi, mese întinse şi bogate. Ne e dor de ei şi îi asteptatm cu drag."

Şi cum miercuri Romulus se întoarce deja la muncă, a primit bucate ca să îi ajungă până la Paște.

La câteva case distanţă, e mare bucurie şi în familia Pop.

Ghiţă Pop şi Lucica Pop, întorşi din Austria: ''În străinătate nu e ca acasă. De trei ani venim acasă, că tradiţiile ne cheamă. Aici ne simţim bine. Ducem dorul la tradiţii. Am făcut anul trecut Crăciunul în Austria, dar nu e ca în România. Mirosul de cozonac, colindatul. Vrem să ne întoarcem în ţară că aici sunt rădăcinile noastre.”

Și Dochița are aproape toată familia în Austria şi în Franţa şi, deşi are o casă imensă, e necăjită că îşi vede nepoţii numai de două ori pe an.

Dochița Mon: "3 băieţi am în Austria. Am fata şi are 3 copii.”