Planul lui Klaus Iohannis. De ce ar putea fi de acord șeful statului să numească tot un premier PSD

Toată lumea așteaptă să vadă ce va decide președintele Klaus Iohannis în perioada următoare, în privința noului premier al României.

În funcție de alegerea pe care o va face șeful statului, România se poate merge mai departe cu un Guvern condus de Partidul Social Democrat (care deține majoritatea în Parlament) sau poate prelungi criza politică.

În opinia gazetarului și scriitorului Cristian Tudor Popescu, președintele României are la dispoziție acum 3 scenarii.

Scenariul 1 - să respingă propunerea PSD de numire a Vioricăi Dăncilă în funcția de premier, deoarece ”această propunere este o bătaie de joc”, dar să ceară tot un nume de la PSD, care are majoritate în Parlament.

”Deci dacă o respinge este în folosul național, să o respingă pe această doamnă și eventual , ca și în cazul Shhaideh, să spună PSD, veniți cu altă propunere, tot PSD. Dacă ar respinge-o, tot așa ar trebui să facă”, spune jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu este de părere că această propunere a social-democraților - în persoana Vioricăi Dăncilp - este o ”bătaie de joc”, ”chiar mai rău decât Sevil Shhaideh”, care se pricepea la administrație.

”Această doamnă nu știe nimic, n-are nicio legătură cu nimic. Din 2009 și până acum ni se spune că are relații cu notabilități de la Bruxelles, cu oficiali. Aș vrea să văd și eu dacă are vreo relație în afară de Corina Crețu, dacă mai are vreo relație cu cineva de pe acolo.” - a spus jurnalistul în emisiunea ”Escu și Esca”, difuzată exclusiv în fiecare săptămână pe www.stirileprotv.ro.

Scenariul 2 - să o accepte pe Viorica Dăncilă în funcția de premier , deoarece el, șeful statului, va avea de câștigat capital electoral din cauza erodării acestei guvernări.

Cristian Tudor Popescu subliniază faptul că urmează o perioadă dificilă pentru cei care se vor afla la guvernare, din cauza măsurilor economice greșite care au fost impuse de PSD până acum. În plus, Klaus Iohannis își dorește încă un mandat la Palatul Cotroceni și poate profita de pe urma greșelilor social-democraților.

”Dar domnul Iohannis poate să gândească în interes personal. Este politican, își are cinismele lui. Poate să se gândească: este mai bine să las PSD-ul la guvernare, au venit cu această doamnă. E bine să gândească pentru el, așa cum au gândit ceilalți, Fifor, Andronescu, Vasilescu și așa mai departe. Las-o pe Vasilica să vină acolo și mai departe vedem noi ce facem.

Deci ar putea în condițiile astea s-o lase pe doamna acolo, depinde ce strategie va alege pentru al doilea mandat al său, pentru că asta urmărește domnul Iohannis în primul rând. Ori merge pe compromiterea PSD la guvernare în continuare cu doamna Vasilica.”

Jurnalistul afirmă că persoane marcante din PSD, precum Olguța Vasilescu, Ecaterina Andronescu sau Mihai Fifor au refuzat să accepte să ocupe funcția de premier, deoarece urmează o perioadă foarte grea din punct de vedere economic.

”Deja avem inflația, o simțim cu toții, s-au dus prețurile în sus, mâncând rapid măririle acelea de salarii. Deja avem o problemă cu apocalipsa aceea fiscală a Guvernului Tudose. O să avem și noi doi, și oricare cetățean, până la 31 ianuarie trebuie să depunem ceva legat de Hotărârea 600, n-am înțeles.. deci o nebunie, un haos. Toate lucrurile astea se vor întâmpla. Mă întreb cum le va gestiona doamna Viorica Dăncilă” - spune CTP..

Scenariul 3 - să respingă de 2 ori propunerile PSD pentru funcția de premier și să forțeze declanșarea de alegeri anticipate, dar și suspendarea sa din funcție.

”Și dacă nu o acceptă, atunci poate să vină cu a doua propunere, PSD-ul, adică să le ofere asta Iohannis, și de aici să respingă și pe a doua, și atunci se merge către anticipate, suspendare, alte variante .. Domnul Iohannis poate alege și această cale. De pildă, cea a suspendării. Este și asta o cale spre mandatul al doilea al domniei sale, să se gândească că în caz de suspendare va câștiga la referendum și își rezolvă problema celui de-al doilea mandat. Alegeri anticipate, mi se pare cel mai puțin probabil scenariu.” - mai spune Cristian Tudor Popescu.

Ănregistrarea integrală a emisiunii poate fi vizionată aici.