O navă-fantomă, descoperită pe o plajă din SUA. Ce s-a găsit în interiorul ei

Nava, pe care erau marcate litere japoneze, a fost descoperită pe plaja Arcadia Beach State, în Oregon, Statele Unite ale Americii.

Deși aflată într-o stare avansată de degradare, în interiorul navei a fost descoperită o încărcătură valoroasă: o mulţime de crustacee pedunculate, potrivit Daily Mail.

Experții susțin că nava a fost menţinută pe linia de plutire de curentul Kuroshio, apoi ar fi ajuns în larg în urma unei furtuni.

Tsunami ghost ship washes up on the US coast after six years at sea https://t.co/fKXMeEKlIt