Carmen Dan NU își dă demisia și îi răspunde lui Tudose. ”De aici până la a fi acuzată de minciună, e cale lungă”

Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni seară ca poate fi schimbată doar de partid și nu intenționeaza să demisioneze.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, nu şi-a prezentat demisia din funcţie şi a precizat joi seara, într-o declaraţie de presă, că miniştrii pot fi retraşi doar de forurile statutare ale coaliţiei de guvernământ.

Carmen Dan a declarat și că a fost acuzată pe nedrept de minciună.

Declarația ministrului Carmen Dan

”Ca urmare a informațiilor și documentelor apărute în spațiul public, doresc să fac precizările:

Am dispus astăzi trimiterea Corpului de Control al ministrului la IGPR, pentru a verifica respectarea procedurilor și aspecte care privesc desfășurarea evenimentului de agresiune sexuală comis in Sectorul 5 și înregistrat la Secția 18.

În acest caz, conform fișei de eveniment, autorul era indicat ca fiind Eugen Stan. Din dorința de a mă asigura că raportul pe care Bogdan Despescu îl va prezenta lui Tudose va fi obiectiv, am dispus această verificare.

La nivelul MAI e un ordin care reglementează o procedură de raportare. Documentul prevede întreaga procedură de raportare, inclusiv timpii când trebuie să ajungă la cel mai înalt nivel, fiind de câteva minute. Faptele penale comise de angajați se încadrează în categoria unde trebuie informate toate structurile, până la minister.

Fișa de eveniment e întocmită conform acestor proceduri. Informația că autorul agresiunii din 2016 era polițist a ajuns obligatoriu la cunoștința chestorului Despescu. Acest ordin care reglementează procedura va fi pus la dispoziția premierului.

În legătură cu propunera de împuternicire a chestorului Cătălin Ioniță, doresc să lămuresc opinia despre cum au decurs eveimentele. Am dovada acceptului exprimat de Ioniță acceptarea funcției de șef, în situația în care premierul ar fi acceptat propunerea de eliberare a lui Despescu. Acest acord a ajuns si la premier.

Avem pe de-o parte documente și pe de altă parte vorbe.

Acordul a fost semnat de Ioniță marți, înainte de anunțul privind propunerea de demitere a actualului șef al poliției. Am avut o discuție clară cu Ioniță, care a acceptat să preia șefia și și-a exprimat determinarea de a începe o reformă reală în Poliția Română.

După discuție, chestorul a semnat acordul prin care acceptă împuternicirea. Imediat după ce am anunțat că propun schimbarea șefului poliției, începând de marți s-a declanșat în spațiul public o campanie de denigrare a chestorului Ioniță.

Aceleași aspecte, în 2016, când a fost numit director general al DNA, nu au constituit o problemă.

După această campanie, miercuri, la 6:27, am primit un mesaj prin care mi se solicita să se prezinte la minister pentru o discuție.

Înainte de a pleca la ședința de la minister, mi-a raportat că are rețineri să meargă mai departe, explicându-mi motivele, sens în care a avut un raport.

Am decis să așteptăm decizia premierului cu privire la Despescu. La începutul ședinței de Guvern, premierul a anunțat că nu îl va schimba. După ședința de Guvern, domnul premier mi-a cerut să avem o discuție în cabinet. Mi-a arătat raportul evenimentelor al lui Despescu, mi-a comunicat decizia de a nu îl schimba și nu m-a întrebat nimic despre chestorul Ioniță.

În cursul zilei de miercuri, nu am avut nicio discuție cu premier referitoare la chestorul Ioniță, iar de la MAI nu a plecat vreun comunicat.

Ulterior, la 15:30, chestorul Ioniță mi-a transmis că a fost sunat de Tudose și întrebat dacă mai dorește să ocupe funcția de șef al Poliției, a răspuns ”nu”. În mod normal, dacă avea dubii cu privire la persoana propusă de mine, trebuia să le clarifice pe loc, în timpul discuției.

La întoarcearea la minister, am avut o discuție cu Ioniță. Aceste aspecte care țin inclusiv de planul personal le poate comunica doar chestorul Ioniță, daca consideră necesar.

Nu știu ce răspuns se aștepta să primească premierul la telefon, după ce cu 2 ore în urmă a anunțat că nu îl schimbă pe Șeful Poliție Române. Cum ar fi putut să răspundă că își dorește o funcție care nu mai era disponibilă? Pot înțelege această dublă poziționare sub presiune, dar de aici până la a fi acuzată de minciună, e cale lungă.

Legat de demisia mea. Guvernul e unul politic, iar minstrii sunt nominalizați în forurile statutare ale coaliției și schimbați tot acolo.”

Mihai Tudose, despre Carmen Dan: „M-a mințit cu martori”

Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seara, că îi va accepta demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, dacă aceasta va decide să plece de la conducerea instituției.

„Am aflat – atunci când ești prim-ministru ești informat – că propunerea aceea nu și-o dorește (n.r - Cătălin Ioniță). Deci nu aveam pe cine să pun în loc. Am să îmi permit să vă divulg un lucru și supărarea mea față de doamna ministru: am întrebat-o dacă e adevărat că omul acela refuză. Mi-a spus că nu este adevărat, că își dorește funcția. La prânz, l-am sunat pe domnul chestor, să îl întreb eu, pentru că pe canalele media se vehiculau diverse informații – că nu vrea, dar și comunicatul oficial, că este falsă informația și că omul vrea. Discuția a fost următoarea, reproduc aproae exact: „Bună ziua, sunt premierul. Dl. Comisar, doriți funcția?”. Mi-a răspuns: „Domnule prim-ministru, permiteți-mi să raportez. În cursul dimineții, m-am prezentat la doamna ministru cu un raport că nu îmi doresc această funcție, m-a amânat, de atunci stau și aștept.” Am insistat cu întrebarea: „chiar nu doriți această funcție?” „Nu, domnule prim-ministru, chiar nu îmi doresc această funcție.” În momentul acela am spus că dacă un ministru de Interne care mă minte în halul acesta... înseamnă că nu mai am ce să lucrez cu ea”, a spus premierul, miercuri seara, într-o emisiune de pe postul Antena 3.

Întrebat dacă prin formularea „nu mai am ce să lucrez cu ea” se referă la demisie, premierul a afirmat: „Domnia şi-a manifestat intenţia de luni. În momentul acesta, cred că accept dacă și-o dă.”

Premierul a fost întrebat din nou dacă îi cere demisia lui Carmen Dan. Astfel, el a răspuns: „Rămâne cum am stabilit. Eu cred că, daca va fi lăsată, își va da demisia.”

În ceea ce privește demiterea șefului Poliției Române, Bogdan Despescu, premierul a precizat: „Nu cred că e un polițist rău; nici nu este veșnic acolo. A fost pus de Cioloș. După un an și ceva, trebuia să știe și domnia sa niște lucruri. Am întrebat și eu alți polițiști: e vreunul care a picat testul ăsta? Am înțeles că e unul care a picat pe scări când s-a dus să dea testul ăsta. N-a picat testul ăla și înțeleg că după el nu ai cum să îți dai seama de nimic. În ce lume trăim? Cum se poate ca niște structuri interne să nu știe ce se întâmplă cu colegii. De asta am cerut o anchetă”, a spus premierul Mihai Tudose.

Prim-ministrul a ţinut să sublinieze că, exceptând-o pe Carmen Dan, se înţelege cu toţi membrii Cabinetului, conform News.ro: „Nu am niciun membru al Guvernului, cu excepţia cazului de astăzi, cu care să nu pot lucra. Ieri vă spuneam altfel, dar azi m-am minţit cu martori.”

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer