(P) Huawei surprinde pasionații de tehnologie cu cadouri perfecte de Crăciun

Sărbătorile se apropie rapid și mulți dintre noi suntem încă în căutarea cadourilor perfecte pentru cei dragi. Cu multitudinea de opțiuni existente, este dificil să decizi atunci când vine vorba de alegerea potrivită.

Fie că ești în căutarea unui smartphone accesibil, perfect pentru utilizarea în viața de zi cu zi, fie că îți dorești un laptop puternic, dar în același timp portabil, sau poate cauți smartwatch-ul care să îți monitorizeze precis starea de sănătate și activitatea fizică pentru a îți îndeplini obiectivele propuse în anul ce urmează, Huawei te ajută să alegi cele mai potrivite cadouri pentru cei dragi sau chiar pentru tine.

Astfel, în perioada 8-31 decembrie te poți bucura de multiple reduceri, pachete, produse cadou si cupoane în magazinul online HUAWEI Store. Toți clienții HUAWEI Store beneficiază de livrare gratuită și rapidă pentru toate comenzile, plata în 12 rate, fără dobândă sau plata ramburs, fără taxe adiționale. În plus, utilizatorii pot câștiga puncte HUAWEI, pe care le pot transforma în discounturi la comenzile viitoare.

Revenind la produsele aflate la reducere, de sărbători îți poți surpinde familia și prietenii pasionați de tehnologie și inovație cu cele mai interesante produse din categoriile Smartphone, PC și Wearable.

HUAWEI nova 9 SE – de la fotografie la artă

Printre cele mai importante smartphone-uri, care se află în campania de reduceri se numară HUAWEI nova 9 SE, un model extrem de modern și preferat de mulți tineri, care poate fi achiziționat la prețul de 999 lei. Camera principală utilizează tehnologia inovatoare cu pixeli 9-în-1 pentru a mări dimensiunea pixelilor la 2,1 µm, iar senzorul de 1/1.52 inch primește mai multă lumină, pentru un interval dinamic ridicat și zgomot redus.

În plus, tehnologia HUAWEI SuperCharge de 66 W poate încărca telefonul rapid și dispune de un sistem de disipare a căldurii capabil să detecteze și să răcească zonele supraîncălzite mai rapid, astfel încât emisiunile și jocurile preferate să nu fie niciodată prea „încinse” pentru a fi gestionate.

HUAWEI nova Y70 – smartphone-ul care impresionează prin autonomia bateriei și caracteristicile premium

Un alt smartphone aflat la reducere este HUAWEI nova Y70 Blue and Black. Acesta le oferă utilizatorilor un timp de încărcare mai scurt şi o durată de viaţă foarte lungă a bateriei, fiind accesibil la 799 lei. HUAWEI nova Y70 vine echipat cu o baterie de 6.000 mAh, ce trebuie încărcată doar de două ori pe săptămână. Utilizatorii pot obține încă 12 ore dintr-un nivel de doar 5%. Cu ecranul HUAWEI FullView de 6,75 inch și un raport ecran-corp de 90,26%, HUAWEI nova Y70 face ca vizionarea blockbuster-urilor să fie și mai captivantă, datorită reglajelor inteligente ale luminii ambientale.

În ceea ce privește fotografiile, smartphone-ul vine cu o configurație de cameră triplă AI pe cât de adaptabilă, pe atât de impresionantă. Este nevoie doar de o atingere a butonului declanșator pentru a surprinde un peisaj îndepărtat, un portret neprețuit sau o întâlnire atemporală, iar camera principală de 48 MP include un senzor f/1.8 formidabil, care lasă să intre mai multă lumină pentru claritate și detalii amețitoare.

HUAWEI WATCH GT 3 Active - partenerul ideal pentru sport

Pentru cei ce sunt în căutarea unui partener de fitness, excelent pentru monitorizarea stării de sănătate și a somnului, dar și pentru antrenamente, seria wearable GT are prețuri care pornesc de la 899 lei. HUAWEI WATCH GT 3 Active vine cu un design simplist al corpului, cu finisaj lucios, însoțit de curele rafinate pentru un aspect modern, sofisticat. Utilizatorii pot roti pur si simplu „coroana rotativă” pentru a mări și micșora aplicațiile de pe ecran și pentru a accesa rapid funcția dorită. Algoritmul AI filtrează semnalele zgomotoase eficient, permițând monitorizarea precisă a ritmului cardiac chiar și în timpul exercițiilor fizice intense ș îmbunătățind acuratețea datelor de sănătate, cum ar fi oxigenul din sânge.

HUAWEI MatePad Paper și HUAWEI MatePad 10.4 2022 – mixul perfect între confort și productivitate

Reduceri există și la categoria de tablete, HUAWEI MatePad Paper și HUAWEI MatePad 10.4 2022, aflându-se la prețul de 1999 lei, respectiv 1399 lei. HUAWEI MatePad Paper, prima tabletă Huawei ce oferă o experiență asemănătoare hârtiei, le promite utilizatorilor confort deosebit în timpul cititului și scrisului. Designul inovator al „cotorului” oferă un aspect de carte și o experiență plăcută de prindere. Per ansamblu, HUAWEI MatePad Paper este un instrument complex de luare a notițelor.

Pe de altă parte, HUAWEI MatePad 10.4 este combinația perfectă dintre confort și productivitate, venind cu un desktop bine organizat, care este dotat atât cu touchscreen, cât și cu mouse pentru un confort sporit. Tableta depășește barierele tehnologice prin aplicația actualizată Multiplier ce poate rula două sarcini separate într-o singură aplicație și oferă tehnologia necesară pentru a da frâu liber creativității și chemării artistice.

HUAWEI FreeBuds SE și HUAWEI FreeBuds Pro 2 - experiențe audio premium

Categoria audio vine de asemenea cu reduceri pentru HUAWEI FreeBuds SE și HUAWEI FreeBuds Pro 2. Astfel, utilizatorii se pot bucura de o calitate excepțională a sunetului, 24 de ore de redare audio, alături de o potrivire confortabilă cu FreeBuds SE la doar 219 lei, dar și de un sistem de sunet Hi-Res Dual, ANC inteligent și apeluri extrem de clare cu FreeBuds Pro 2 la 899 lei.

HUAWEI MateBook D 15 și HUAWEI MateBook X Pro 2022 – laptopuri pentru orice scenariu de utilizare

În ceea ce privește cele mai subțiri si ultraportabile laptopuri, pentru cei ce caută un dispozitiv destinat productivității, HUAWEI MateBook D 15 i3 Windows 118+256GB are un preț de 1999 lei iar modelul HUAWEI MateBook X Pro 2022 se regăsește la 8999 lei și vine cu un cupon de reducere în valoare de 1000 lei, pentru cumpăratorii care se abonează la newsletter, ducând prețul acestui produs la 7999 lei. HUAWEI MateBook X Pro 2022 oferă o experiență FullView. Carcasa de peste 35 cm vine cu un raport screen to body de 91%, astfel încât utilizatorii pot vedea imaginea completă – mai mare și mai bună, datorită ramelor mai înguste. De asemenea, controlul tactil al ecranului subțire LTPS este foarte eficient. HUAWEI MateBook D 15 are un ecran IPS FullView de 15,6 inch, un raport ecran-corp de 87% și rame înguste, care au fost reduse la doar 5,3 mm, fiind perfect pentru a viziona filme, a fi creativ sau pentru a lucra. În același timp, laptopul are un afișaj certificat de TÜV Rheinland, ce reduce semnificativ lumina albastră care afectează vederea pentru a asigura o experiență vizuală plăcută și sănătatea vederii pe termen lung.

Variante există și pentru cei care vor să mențină un buget minim pentru cadourile de sărbători, astfel că aceștia pot oferi un voucher drept cadou pentru unele dintre cele mai recent lansate produse. Printre alte oferte pregătite de Huawei se numără și Caruselul cupoanelor. Toți utilizatorii care dețin sau creează un nou ID HUAWEI pot participa și câștiga vouchere în HUAWEI Store în valoare de: 500 lei pentru HUAWEI Mate50 Pro, 300 lei pentru HUAWEI nova 10 Pro, 100 lei pentru HUAWEI nova Y61 și 100 lei pentru HUAWEI WATCH GT 3 SE.

Huawei îți oferă soluții avantajoase pentru cadourile din acest acest an, potrivite nevoilor și preferințelor celor dragi prin Ghidul de cumpărături pentru Crăciun. Reducerile sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store în perioada 8 – 31 decembrie.

Dată publicare: 21-12-2022 12:26



