Ninsori viscolite după răcirea bruscă a vremii. Orașul care are deja decorațiuni de Crăciun

Vremea s-a schimbat dramatic, în România. Frigul și ploile au pus pe fugă vara, iar temperaturile au scăzut și cu 17 grade Celsius.

A nins viscolit la munte, iar oamenii au făcut deja focul în sobe. Și în vestul țării este neplăcut. La Timișoara a fost pornit sistemul centralizat de încălzire.

Chiar dacă termometrele au indicat -1 grad la Omu, în Bucegi, temperatura resimțită a fost de -15, din cauza vântului care sufla cu putere. În plus, a nins viscolit, așa că a apărut și un prim strat de zăpadă.

Cabana Omu este închisă de o săptămână, iar salvamontiștii i-au avertizat pe turiști să își amâne drumețiile.

A nins și în Bucovina, la peste 1.000 de metri altitudine. În Munții Giumalău au fost -2 grade Celsius. Și aici s-a așternut zăpada. La fel și în Rarău, unde temperatura a scăzut până la 0 grade.

În aceste condiții, autoritățile emit alerte după alerte. Chiar și așa, un bărbat de 64 de ani din Brăila s-a rătăcit în Bucegi. Când a sunat după ajutor era frig, ceață și ploua în rafale.

La Întorsura Buzăului, una dintre cele mai reci zone din țară, erau 8 grade vineri dimineață, așa că oamenii au aprins focul în sobe.

Femeie: „Ieri am băgat o tavă din grădină și astăzi am aprins focul că e foarte frig, uite. Am mai făcut focul și în septembrie, când a mai fost un val de frig, vreo trei, patru zile, rece.”

La fel de frig e și în vestul țării. În Timișoara a fost pornit sistemul centralizat de încălzire.

Reporter: „E cald acum?”

Femeie: „Da.”

Reporter: „Aseară cum a fost?”

Femeie: „Tot așa.”

Reporter: „A fost bine în casă?”

Femeie: „Da, uite și aici e călduț bine. Eu de ieri am observat, dar am auzit la radio că de două zile.”

În Capitală, oamenii au trecut de la tricouri la haine de iarnă în doar două zile.

Femeie: „Foarte frig, îmi e atât de frig că mi-aș fi luat și mănușile."

Femeie: „Nu e deloc normal, dar cu schimbările astea climatice ne așteptăm la orice."

Acum două zile era vară în toată regulă, atunci erau 27 de grade, la fel și joi. Vineri, peisajul este cu totul diferit, practic am trecut brusc de la un anotimp la altul, pentru că temperaturile au scăzut dramatic, chiar și cu 17 grade. De la ora 12, în București termomentrele arătau doar 10 grade celsius. Temperaturile scăzute se mențin și în zilele următoare.

Sâmbătă și duminică va ploua, în general slab, pe arii ceva mai extinse în regiunile intracarpatice și în zonele de munte și local și în restul teritoriului. De luni însă, ploile vor fi pe arii mai restrânse. În următoarele zile vor fi maxime cuprinse între 11 și 18 grade, așadar mai coborâte decât ar fi normal pentru această perioadă.

Și dacă tot e frig și mohorât, la Mioveni, în Argeș, autoritățile s-au grăbit să împodobească orașul de Crăciun.

Andrei Ștefan, administrator SC Servicii Edilitare Mioveni: „Am furat un pic startul, în ce sens, noi ne folosim de ornamentele luminoase pe care le avem din anii trecuți, ornamente care trebuiesc recondiționate. Vorbim de sute de mii de beculețe, peste 60 de km de aceste ornamente.”

Și o firmă din Pitești e gata de sărbători.

