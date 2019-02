Vremea 24 februarie 2019. Gerul şi ninsorile continuă. Temperaturi de -20 de grade

iStock

Astăzi, vremea geroasă persista în Transilvania şi Oltenia, mai cu seamă în primele ore. Norii apar temporar în sud-est şi la munte, şi tot pe aici, s-ar putea să mai vină doi, trei fulgi. Maximele urcă faţă de ieri, dar timid .

Vremea în fiecare regiune a ţării

În Bărăgan şi Dobrogea, dimineaţa sunt ceva condiţii de ceaţă, iar mai târziu zărim soarele temporar. Nu este exclus să şi fulguieasca un pic. La noapte: cer senin şi minime în jur de minus 6 - minus 7 grade.

Urcăm uşor şi ajungem în Moldova sudică şi în nordul Munteniei. Vreme foarte rece mare parte a timpului, vânt şi temperaturi modeste.

Se mai dezmorţeşte atmosfera şi în jumătatea nordică a Moldovei şi în Bucovina. Ieri au fost valori negative, azi avem chiar şi 4 grade după prânz. La noapte, tremuram la fel de tare că noaptea trecută.

În nordul Transilvaniei şi în Maramureş găsim vreme frumoasă, dar rece. Şi pe aici revine gerul pe timpul nopţii.

Cam aceleaşi condiţii găsim şi în vestul ţării: soare cu dinţi, temperaturi în creştere uşoară, şi din nou foarte frig la noapte.

În Transilvania va fi mai frig decât în restul zonelor, şi tot pe aici avem minime de minus 20 de grade.

Vreme geroasă găsim şi în Oltenia în prima parte a zilei. Mai târziu se încălzeşte uşor, dar nu-i exclus să fulguiască sporadic. La noapte, ger şi condiţii de negură.

O uşoară îmbunătăţire la nivel termic percepem şi în sudul ţării. Ieri am avut sub zero grade, azi se ating chiar şi 4 grade, dar de frigul napraznic tot nu scăpăm. Persistă dimineaţa şi pe timpul nopţii.

În Bucureşti: atmosfera neobişnuit de rece dimineaţa şi peste noapte. Pe timpul zilei pot apărea ceva fulguieli. Presiunea atmosferică scade, însă nu ajunge la normal, deocamdată.

La munte, astăzi domina timpul frumos, dar nu este exclus să fulguiască sporadic şi frigul persista. Vântul va avea unele răbufniri pe crestele Meridionalilor şi în în zona de Curbura.



Vremea în următoarele 3 zile

Ziua de mâine ne-aduce vreme mai caldă, dar dimineaţă va fi foarte frig: în depresiunile Transilvaniei şi în dealurile Olteniei va fi chiar ger. Mai târziu, însă, vremea se încălzeşte şi o să avem maxime în limitele perioadei, soare cam peste tot. Cel mai cald va fi în Moldova.

În Bucureşti, luni se anunţă vreme frumoasă şi în uşoara încălzire. Temperaturile ajung la normal, la fel şi nivelul presiunii atmoserice.

Marţi o să avem soare şi vreme caldă, cu 9-10 grade pe la amiază şi ceva înnorări în noaptea următoare.

Şi miercuri aşteptam vreme bună, caldă pentru un final de februarie, cu înnorări din când în când şi condiţii de ceaţă.

La munte, episodul de vreme geroasă continuă Mâine va fi ceva mai bine, se încălzeşte prin toate masivele, dar vântul rămâne activ în zona Meridionalilor. Marţi zărim soarele doar prin Apuseni. În rest se adună norii, iar spre seară va ninge şi revine viscolul. Miercuri se anunţă vreme mai bună, deşi în masivele estice mai apar doi, trei fulgi. Temperaturile ajung la normal.

