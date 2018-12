Vremea 22 decembrie 2018. Precipitații în unele zone și temperaturi în creștere în altele

Sâmbătă, 22 decembrie, vremea va fi în general închisă. Vor cădea precipitaţii în regiunile vestice, nordice şi centrale şi pe arii restrânse în restul teritoriului.

Acestea vor fi mai ales sub formă de ploaie în zonele joase de relief, mixte la munte la altitudini în general sub 1500 m şi predominant sub formă de ninsoare la altitudini mai mari.

În zona Carpaţilor Occidentali şi Orientali cantităţile de precipitaţii vor depăşi izolat 20 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări la munte, mai ales în zona montană a judeţelor Satu-Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, unde cu precădere la altitudini de peste 1500 m vântul va sufla tare, cu rafale de peste 80 km/h.

În aceste zone ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea va scădea semnificativ, iar stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. În zonele joase de relief din jumătatea nordică a ţării precipitaţiile predominant sub formă de ploaie vor favoriza formarea poleiului.

Valorile termice vor fi în creştere, astfel că maximele se vor încadra între 2 şi 11 grade, iar minimele între -1 şi 7 grade.

Citește și Cod galben de ninsori şi viscol în patru judeţe, emis de ANM

Pe arii restrânse va fi ceaţă. Presiunea atmosferica va scădea spre normalul baric, mai notabil în regiunile din jumătatea nord-estică a ţării.

București - Vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări, dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă, iar noaptea trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări noaptea.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de 2...3 grade. Presiunea atmosferica va scădea la valoarea normală.

Duminică, 23 decembrie

Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit, mai ales în regiunile sudice şi sud-vestice, cu maxime termice ce vor fi cuprinse între 2 şi 11 grade şi minime între -4 şi 2 grade. Cerul va fi mai mult noros, exceptând sudul şi sud-estul ţării, unde înnorările vor fi temporare şi pe arii restrânse va ploua.

În restul teritoriului vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie şi lapoviţă în zonele de câmpie şi mai ales lapoviţă şi ninsoare la munte. Vântul va sufla în general moderat cu intensificări temporare la munte, mai ales la altitudini de peste 1500 m, unde la rafală se vor depăşi viteze de 80 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea va scădea semnificativ. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.

Presiunea atmosferica va creşte dinspre sud-vest, la valori iarăşi mai mari decât cea normală.

București - Vremea va continua să se încălzească. Cerul va avea înnorări temporare, iar în cursul zilei vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de -1...0 grade.

Presiunea atmosferica va creşte.

Luni, 24 decembrie

Vremea va fi în general închisă, iar pe parcursul zilei, temporar se vor semnala precipitaţii pe arii extinse. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare la munte şi în Maramureş, mixte în Transilvania şi în Moldova, iar în restul regiunilor va ploua şi doar în dealurile sudice trecător se va semnala şi lapoviţă şi ninsoare.

Cantităţile de apă vor fi mai însemnate la munte, iar pe arii restrânse în special la începutul intervalului, cel mai probabil în nord-est se va forma polei. Vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari la munte, în special pe creste.

Temperaturile maxime, apropiate de cele specifice datei în cea mai mare parte a ţării şi chiar mai ridicate decât acestea în sud şi sud-vest, se vor încadra între 1 şi 9 grade, iar cele minime se vor situa în general între -8 şi 2 grade.

București - Cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

Marți, 25 decembrie

În regiunile vestice, centrale şi nordice precum şi la munte vor fi înnorări persistente şi temporar, în special spre seară şi în cursul nopţii pe arii restrânse va ninge slab.

În restul zonelor, cerul, variabil ziua se va înnora treptat în a doua parte a intervalului însă probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă.

Vântul va continua să prezinte intensificări la munte, cu viteze mai mari în zona înaltă, iar ziua local în est şi sud-est însă la intensităţi mai mici.

Temperaturile maxime se vor încadra între -4 şi 4 grade, iar cele minime între -8 şi -1 grad.

București - Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a intervalului, însă probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi redusă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă de -6...-5 grade.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!