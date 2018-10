Val neobișnuit de căldură în Europa. Zonele unde vor fi temperaturi anormal de mari

Astfel, temperaturile vor urca până la 25-26 de grade în centrul continentului, începând de joi-vineri, și vor atinge și depăși pe alocuri 30 de grade Celsius, în unele zone din Franța și Spania, în weekend.

Și în Pensinsula Scandinavă va fi o vreme anormal de caldă. Temperaturile se vor situa în jurul valorii de 20 de grade, cu 15 grade mai mult decât media lunii octombrie.

Masa de aer cald se va extinde inclusiv înspre Oceanul Arctic, unde temperaturile vor fi mai mari cu 15-18 grade decât cele obișnuite.

În România, temperaturile vor urca până la 23 de grade Celsius, mai ales în vestul, sud-vestul și sudul țării.

Very warm weather / heat wave for northern Europe and the Arctic region this week https://t.co/wavl4pnSTT