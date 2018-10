Temperaturi cu 8 grade mai mari față de normal și încasări cu 30% mai mari pentru terase

Pro TV

Octombrie ne-a adus temperaturi cu peste opt grade mai mari decât media acestei luni de toamnă. Vremea frumoasă, cu până la 26 de grade, a mărit încasările la terase şi terenuri de sport, afaceri care, în mod normal, erau închise acum.

În tot acest timp, în unele oraşe, autorităţile s-au grăbit şi au început să monteze instalaţiile pentru Crăciun.

În Iaşi, au fost 22 de grade Celsius. La terase, clienţii au cerut cocktailuri cu gheaţă.

Barman: "Este un cocktail de vară. Este foarte cald afară, pun sirop de mure şi aloe vera."

Clientă bar: "Chiar îmi era pofta de ceva răcoritor. Și vremea e potrivită pentru un cocktail."

Clientă bar: "Avem soarele care ne încălzeşte puţin şi în acelaşi timp e puţin răcoare...e perfect!"

Pentru administratorii tereselor, mai mulţi clienţi înseamnă un profit mai mare.

Ștefan Tanjală, administrator terasă: "Este o adevărată vară târzie. E atipic, e o perioadă în care de obicei teresele erau liniştite."

Cald a fost luni şi în Timişoara. La 23 de grade Celsius, terasele sunt încă deschise şi au toate mesele ocupate. Proprietarii spun că profitul le-a crescut cu cel puţin 30% faţă de anul trecut.

Mladen Galovic, proprietar restaurant: "Datorită vremii călduroase, avem mult mai mult de lucru. Anul trecut pe vremea asta terasa era deja adunată pentru că vremea nu ne permitea."

Pentru că afară este încă destul de cald, ies în câştig şi cei care au terenuri de sport.

Meteorologii spun că în această perioadă temperaturile au fost cu până la 8 grade peste valorile medii sezoniere. În Bucureşti, de pildă, termometrele ar fi trebuit să indice zilele acestea cel mult 20 de grade Celsius, dar s-au inregistrat 24.

Neobişnuit de cald a fost şi în Arad. Staţia meteo de la Gurahonţ a raportat 26 de grade Celsius, deşi luna aceasta media ar fi de 21.

Iar la Hârşova s-au înregistrat 25 de grade, cu cinci mai mult decât media ultimilor ani.

În tot acest timp, în Suceava, autorităţile se pregătesc de Crăciun. Mai multe echipe de muncitori au fost trimise în oraş ca să monteze instalaţiile de iluminat pentru sărbătorile de iarnă.

Muncitor: "Anul trecut…Când erau minus 20 de grade".

Muncitor: "Vai, vai, vai, de aia am pornit mai repede anul ăstă, să prindem și noi puțină căldură."

Muncitor: "Dacă ar fi numai astea de montat."

Muncitor: "La minus 20, dacă stai sus aici, cred că…"

Marian Andronache, viceprimar Suceava: "De săptămâna trecută am început instalarea ornamentelor de Crăciun. Am început în zona centrală a oraşului, în faţa Casei de Cultură, a unei cupole luminoase pe care am achiziţionat-o anul trecut. Am început poate un pic mai devreme decât anul precedent."

Localnică: "Se pregătesc de sărbători, de Crăciun. E devreme, dar dacă aşa au considerat ei. E foarte caldă, dar na..."

Deşi e cald ca la început de vară, şi autorităţile din Craiova au împodobit centrul oraşului pentru Crăciun.

Localnică: "Sunt montate prea devreme, chiar m-am întrebat de cum le-am văzut. Sunt alte probleme de rezolvat."

Localnică: "S-a gândit domn' primar că se pune săptămâna viitoare zăpadă. Și atunci intrăm mai devreme în spiritul sărbătorilor? Sau poate vine Moş Crăciun."

Autorităţile din Craiova au alocat pentru iluminatul de sărbători un milion de lei.

