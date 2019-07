Reacția unui tânăr din Noua Zeelandă, după ce a ajuns la Electric Castle

Celebra trupa americană Limp Bizkit a urcat joi seară pe scena principală de la Electric Castle, în a doua noapte de distracţie la Bonţida.

Zeci de mii de oameni au cântat şi au dansat până la finalul concertului, iar unii au venit să îşi vadă idolii de la mii de kilometri distanţă.

Cea de-a doua seară a festivalului Electric Castle a adus pe scenă una dintre cele mai aşteptate şi îndrăgite trupe din cadrul festivalului. Limp Bizkit.

Rockul ï-a ţinut în priză pe petrecăreţi, iar atmosferă a devenit incendiara. Un tânăr se poate considera de-a dreptul norocos după ce a fost invitat pe scenă de către solistul Fred Durst să cânte alături de el.

Atmosfera a fost întreţinută de tineri, veniţi din toate colţurile lumii, şi-au ales ţinute cât mai extravagante.

Citește și Cele mai cool 5 festivaluri din lume, unde muzica chiar e pentru toți

Tânăr: Oriunde mă duc la un festival, încerc să mă îmbrac cum simt. Sunt din Noua Zeelandă, de foarte departe.

Reporter: Special pentru Electric Castle?

Tânăr: Da, plănuiesc de luni bune.

Tânăr: "Limp Bizkit este o mare parte din viaţa noastră şi împărtăşim multe momente ascultând aceasta trupă şi de asta suntem şi aici".

La fel de aşteptaţi au fost şi scoţienii de la Chvrches

Chvrches: "Suntem foarte încântaţi să fim aici. Întotdeauna ne uităm pe internet, dar e greu de ştiut ce găseşti în realitate. Lista de artişti este foarte diversificata şi e interesant. E foarte frumos, am venit cu maşina până aici, ce-i drept am făcut cam mult, dar am avut timp să admirăm tot ce se întâmplă şi e foarte frumos".

Printre petrecăreţi a fost şi acest cuplu care a venit din Miercurea Ciuc şi care demonstrează că muzica şi distracţia nu au limită de vârstă.

Seria concertelor cu trupe de talie mondială va continua şi astăzi la Electric Castle cu Florence and The Machine.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!