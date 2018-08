Zeci de turiști, în vizită la peştera Topolniţa. Motivul pentru care este deschisă doar câteva ore pe an

Pro TV

Una dintre cele mai mari şi spectaculoase peşteri din România, cu formaţiuni unice în lume şi care poate fi vizitată o singură dată pe an, peştera Topolniţa, din Mehedinţi, şi-a deschis duminică porţile pentru câteva ore.

Iar iubitorii de natură şi de munte, care au auzit despre această rezervaţie speologică, monument al naturii, au venit din toate colţurile ţării să exploreze peştera.

Aflată la 30 de kilometri de Drobeta Turnu Severin, Peştera Topolniţa este deschisă doar câteva ore pe an, deoarece aici încă se fac cercetări. Există doar o mică parte activă a peşterii care poate fi vizitată oricând.

După ce au fost echipaţi cu lanterne şi căşti de protecţie, turiştii organizaţi în grupuri de câte zece persoane au pornit să exploreze peştera.

Reporter: - Traseu greu?

Turistă: - Pentru mine, nu. Pentru alte persoane, probabil că da, sunt destul de obişnuită cu mişcarea.

Apele Topolniţei, adunate în subteran, au format galerii spectaculoase.

Vizită a durat aproximativ o jumătate de oră pentru fiecare grup.

"Merită să fie vizitată, e ceva nou, fiind şi aici aproape de Severin. Păcat că este deschisă doar această porţiune, am înţeles că mai departe e mult mai frumos", a transmis un turist.

"Suntem dn Timişoara, am venit cu soţia să vedem peştera pentru că am auzit că e deschisă doar o dată pe an. Am crezut că este mai amenajată, nu am ştiut că e aşa, dar este cu atât mai bine că este mai interesantă experienţa", spune un alt turist.

"Împreună cu Insitutul de Speologie Emil Racoviţă lucrăm la un regulament de vizitarea peşterii şi un plan de management. Măcar 2-3 luni de zile în care ne permit fauna şi flora din peşteră să putem de aducem vizitatori", a transmis Claudiu Cenușe, director Geoparc Platoul Mehedinţi.

Peştera Topolniţa este una dintre cele mai mari ca lungime din România, iar în lume ocupă locul al 17-lea.

