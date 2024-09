Turiștii profită de ultimele zile de vreme caldă pe litoral. Cât costă o noapte de cazare la 3 stele în stațiunile cunoscute

Dacă plaja este animată, stațiunile sunt pustii, pentru că terasele și magazinele sunt închise.

Au fost 26 de grade Celsius în aer și 22 de grade în apa mării. Cei care au fost inspirați să-și ia liber s-au bucurat de o zi relaxantă, cu briză caldă și soare.

Bărbat: „Ar fi cam ultimul weekend călduros și ce am zis – o zi de concediu și direct la mare. Nemaipomenit, deci vă spun că dacă ar mai ține vremea încă o săptămână, vorbesc cu șefu să-mi mai dea concediu."

Femeie: „Nu ne așteptam, am mai venit și în iunie, dar era mai frig decât acum în septembrie."

Femeie: „Nu mai era în plan, dar pentru că era vreme frumoasă am zis hai să venim. E destul de multă lume pe plajă."

Bărbat: „La sfârșit de septembrie, excelent. Suntem din Maramureș și am venit că doar acum am putut și neașteptat de bine, superb, am prins o săptămână bună."

Șezlongurile au fost strânse, iar beach barurile închise, așa că plajele au rămas goale, perfecte pentru plimbări lungi cu picioarele în apă. Sunt puține hoteluri deschise, dar nu duc lipsă de clienți.

În Eforie Nord, o noapte de cazare la 3 stele costă de la 65 lei, în Costinești prețurile încep de la 134 lei, iar în Olimp de la 143 lei. În Mamaia pentru o cameră dublă plătim de la 240 lei.

Masa ar fi bine să fie asigurată tot de hotel, pentru că în stațiuni terasele și magazinele sunt închise. Așa că mulți turiști vin în portul Tomis unde restaurantele se întrec în meniuri.

Ștefan Frânculescu, managerul unei terase: „Încă ne bucurăm de turiști, vin, servesc preparatele noastre cu fructe de mare: calamar umplut cu fructe de mare, caracatiță, midii, scoici, platouri cu fructe de mare."

Vreme cu peste 25 de grade Celsius va fi tot weekend-ul, apoi săptămâna va începe cu precipitații și temperaturi scăzute.

