Turiștii de pe litoral pot mânca midii din Marea Neagră. Producția locală a crescut în ultimii ani

Cum apa mării este încă rece, iar soarele insistă să își arate colții, turiștii care ajung pe litoral stau mai mult la masă.

Profită bucătarii, care se întrec în a-și arăta măiestria în prepararea peștelui și a scoicilor. În fruntea listei de preferințe tronează midiile românești. În utimii ani, marea a fost tot mai curată, așa că recolta autohtonă a depășit 1000 de tone, iar țara noastră a renunțat treptat la importurile din Bulgaria sau Turcia.

Bucătăreasă: „Pregătim o porție de midii pe plită cu sare, se poate servi cu mămăligă, cu legume, cu cartofi prăjiți, cu orez cu cartofi natur. Asezonăm cu puțin leuștean și ardei și în patru cinci minute este gata de servit midii în sos de vin ”.

An de an, bucătarii încearcă să satisfacă mofturile clienților - care, pe măsură ce cunosc marfa, par tot mai pretențioși. Deși midiile gătite clasic, pe plită, cu sare, rămân pe prima pagină a meniurilor, pe litoral, rețetele mediteraneene sunt tot mai mult sursă de inspirație.

Cristina Dan, administrator restaurant: „Clienții le preferă ori în vin, ori cu un sos roșu, se mai pune cimbrișor, un pic de ceapă, arome sau se fac diferite combinații cu fructele de mare”.

25-30 de lei costă o porție clasică. Un strop mai mult - 35 - cele... puțin mai pretențioase. Gustul aparte al midiilor proaspete se îmbină de minune cu un vin sec, de preferință rose.

Bărbat: „Venim aici pentru această ciorbita și la fel pentru pește de mare cu toate că preferatele mele sunt midiile”.

În ultimii trei ani, apele din apropierea țărmului românesc al Mării Negre au fost mai curate, iar ecosistemul s-a refăcut. Acest lucru a dus la o creștere a cantității de midii de calitate, recoltate din zona costieră.

Matei Datcu, administrator pescărie: „Am promovat midiile de Marea Neagră, am ajuns la stadiul că vindem destul de mult. În ultimul an am primit liber la pescuit scoici căci marea s-a calibrat în sfârșit și putem vinde și de la noi din zonă”.

În România există aproximativ 50 de firme care se ocupă cu recoltarea midiilor din mediul natural. Cum cererea este tot mai mare, mulți se pregătesc să își facă și crescătorii în apropierea țărmului - pe modelul vecinilor bulgari.