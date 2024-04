Turiștii care preferă răcoarea au fugit de căldură la munte, în poienițe. „Este o zi superbă, am admirat peisajul”

Turiști din București au venit, spun ei, să descopere spectacolul naturii. Îi însoțește Bella, cățelușă lor.

Turiști: „Noi am descoperit Valea Dotanei chiar sâmbătă. Este o zi superbă și am admirat peisajul, ne-am plimbat, am avut chiar și un picnic, ne-am simțit grozav.”



Mai pragmatici, alții au făcut grătar.

Turiști: „O zi minunată, suntem pentru prima dată în acest loc. E o apă minunată și vreme minunată pentru timpul ăsta. Grătar cu legume și carne bineînteles”.



A existat desigur și categoria celor cu spirit de aventură care și-au adus de acasă și caiacul.

Turist: „Prima ieșire pe anul ăsta. E un lac foarte frumos, avem o poiană frumos amenajată, din păcate bate puțin vântul și apa este rece, dar o să se încălzească ușr, ușor. Puțin sport și e foarte relaxant”.

Cei care nu și-au luat și grătarul în portbagaj au căutat un loc unde să își potolească foamea.

Laura Boncu, administrator păstrăvărie: „Avem 32 de produse pe bază de păstrăv, borș din păstrăv, rețetă proprie, zacuscă de păstrăv. Chifteluțe de păstrăv avem sushi de păstrăv, icre de păstrăv”.

Și la Rimetea, în Alba, ulița principală s-a umplut de turiști. Localitatea de la poalele Munţilor Trascău atrage anual zeci de mii de oaspeți de pe tot globul.

Turistă: „Aleea a fost ceva nemaiîntâlnit. Am mai fost în multe locuri în România, dar ca și alee asta nu am mai întâlnit. Foarte frumoasă”.

Turiștii pot închiria biciclete pentru trasee pe Piatra Secuiului sau prin sat, iar iubitorii sporturilor extreme se pot aventura cu parapanta deasupra crestelor.

Costa 300 de lei un zbor. Dacă vreți să faceți rafting pe Arieș o să dați cu tot cu echipament 150 de lei.

