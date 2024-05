Sute de români s-au mutat în Thassos. Dorul de țară are un leac: ”Toată vara vorbești numai românește aici”

S-au îndrăgostit de insulă după ce au vizitat-o și au decis că viața lor se poate schimba.

”- Bună ziua!

- Bună ziua!

- Deci aici se vorbește românește!

- Vasilis vorbește turkish. Eu sunt din Turcia.

- Dar ați zis "Vasilis vorbește", deci știți un pic de română.

- Un pic, un pic! Eu am fost proprietarul aici, dar am îmbătrânit, am obosit așa că le-am dat afacerea acestor băieți”.

Suntem în bucătăria unei taverne din Skala Marion, Thassos, care până acum câteva luni i-a aparținut lui Vasilis, un turc trecut de 60 de ani. L-au lăsat puterile așa că, din februarie, munca lui de o viață a ajuns în mâinile unui bucureștean, fost client fidel al tavernei, care într-o clipită și-a luat familia și s-a mutat pe insulă.

Stelian Muscalu, român mutat în Thassos: ”În momentul în care am auzit că restaurantul în care mănânc de ani buni este de vânzare, n-am mai stat pe gânduri și l-am luat. A fost una dintre puținele decizii din viața mea emoționale și mai puțin raționale”.

A fost suficientă o singură vacanță pe insulă și pentru Otilia, o româncă din Ploiești, care a decis imediat că vrea să se mute cu totul în Thassos.

Otilia: ”Nu m-am gândit că o să rămân, dar după ce am petrecut vacanța aici am zis asta este casa mea”.

Au trecut 15 ani de atunci, iar acum administrează una dintre cele mai cunoscute taverne din Potos. Am întâlnit-o într-o seară aglomerată, printre clienții strânși să mănânce ceva bun la apus. Jonglează perfect între română și greacă și își știe mare parte dintre oaspeți după nume.

”Șoc de cultură n-a fost, pentru că sunt ortodocși ca noi”

Otilia: ”Aaa, iubita mea! Despre asta vorbeam, da? Asta înseamnă să fii în întregul unei taverne. M-am emoționat pentru că acest copil este al unor prieteni foarte dragi mie, o cunosc de când era în burta mamei și acum a venit cu flori la mine pentru prima oară. Era bebeluș și acum o văd că merge și vine cu flori”.

La taverna vecină lucrează Florin Leșescu, un bucureștean, care "s-a împiedicat de o grecoaică", așa cum îi place să spună, cu care s-a însurat, iar acum au și o fetiță.

Florin Leșescu, român stabilit în Grecia: ”Nu mai plec pentru că n-am plecat așa departe. Dacă mă însuram la Timișoara, mai mult făceam pe tren. Tot aceeași distanță e. Șoc de cultură n-a fost pentru că sunt ortodocși ca și noi. Dor de limba română nu duc pentru că absolut toată vara vorbești numai românește”.

Cuceriți de peisaj, dar și de oportunitățile de afaceri de pe insulă, tot mai mulți dintre ai noștri lasă în urmă România și încep o viață nouă pe una dintre cele mai pitorești insule ale Greciei.

Peste 300 de români s-au mutat cu familiile lor aici, în Thassos, și au propria lor casă pe pământ grecesc. Totodată, românii dețin peste 20 de hoteluri mici aici, pe insulă.

Dan Drăgan, reprezentant Forum Grecia: ”În timpurile actuale se poate lucra de acasă și atunci acest acasă poate să fie chiar și Grecia. Totul este mai relaxat, este mai mult soare, poate chiar și muzica te îmbie să stai aici, și mâncarea”.

Sunt și motivele pentru care numărul românilor care vizitează insula Thassos crește de la an la an. În 2023 a trecut de 400.000.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: