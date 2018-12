Suma uriașă plătită de un grup de turiști din Chișinău ca să facă revelionul la Râșnov

Departe de agitaţia din staţiunile de tot felul său din marile oraşe, în cabane îi găsim pe cei care vor să petreacă în grup restrâns şi nu în ultimul rând să se odihnească.

Pe lângă faptul că în astfel de locuri natura oferă un spectacol incredibil, oaspeţii trebuie să se gospodăreasca singuri.

Într-o cabană de lemn de la poalele masivului Postăvaru, au venit în vacanţă cinci familii din Constanța. Sunt prieteni din copilărie, iar de sărbători le place să fie doar ei între ei.

Turist: „Suntem retraşi, suntem numai noi, nu ne deranjează nimeni aici. De obicei căutam numai locurile în care suntem singuri."

Oamenii au venit de acasă cu mâncare şi cu băutura şi se gospodăresc singuri. Sarcinile sunt repartizate în mod egal.

Turist: „Sarmalele, iar friptura-i în maşină. Ia uitaţi, prăjituri, mâncare. Luăm şi carne, să facem friptura, gratere, ce se mai face."

Şi cheltuielile se împart.

Reporter: „Cu cât aţi închiriat cabană?”

Turist: „Cu 1.100 de lei pe noapte.”

Reporter: „Şi cu restul cheltuielilor, cam la cât ajungeţi?”

Turist: „Având în vedere că mergem pe pârtie, mergem sus în poiană. În jur de 3000 de lei, 3500 maxim."

Decizia de a face un drum până în Poiană nu a fost însă cea mai inspirată.

Gigi Ilinca: „Am venit la 10 jumate aici, de abia am găsit un loc de parcare."

Turistă: „Eu am zis: „E lasă, eu nu mai am chef de mers, hai să mă dau cu fundul pe zăpadă.” Am alunecat până aici, nu mai puteam să pun frână.”

Turist: „Ne mai încălzim şi cu asta.”

Reporter: „Asta de unde aţi scos-o?”

Turist: „E de la mine de acasă, făcută din fructe.”

Într-o altă cabana, în Râşnov, s-au cazat nişte turişti din Chişinău. Au plătit în total 11.000 de lei pentru o săptămână.

Când au căutat cazarea, au avut o ţintă clară.

Turist: „Avem maşina de spălat vase. Asta e prima chestie pe care am căutat-o la cabană. Fetele fac grătarul, au grijă de animale şi bărbaţii fac ciorba, salatatele, sarmalele, tocăniţa, tochitura."

Cabanele şi pensiunile din zona Râşnov sunt rezervate în proporţie de 80%, aşadar mai aveţi o şansă.

