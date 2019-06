Spectacol unic oferit de natură turiștilor de la munte. Doar în luna iunie poate fi văzut

Turiștii de la munte au scăpat de căldura înnebunitoare din oraşe, iar natura le-a dăruit un spectacol magic.

În această perioadă, versanţii sunt îmbrăcaţi în mii şi mii de bujori. Aceştia formează o "pătură" roz, care se întinde cât vezi cu ochii şi îţi bucură sufletul.

Bujorul de munte se arată în toată splendoarea doar în luna iunie. Cei care ştiu asta au străbătut la pas sau cu bicicleta potecile din Munţii Rodnei, ca să admire marea de flori.

Cristian Dumitru: ”Rododendronul sau bujorul de munte, cum i se mai spune, e pe cea mai mare întindere pe care am văzut-o. Am mai mers prin alte masive, dar aici chiar e superb, pentru asta am venit. Am venit din bucureşti cu trenul după un drum pe care nu o să îl uităm. Am stat 6 ore jumătate în pricioare. Dar merită."

Cătălina a făcut o drumeţie de 6 ore şi a urcat până la 2200 de metri altitudine. N-a simţit efortul, pentru că au fost doar 20 de grade, iar vântul a mângâiat uşor crestele.

Cătălina: ”Am campat la lacul Lala, unde am întâlnit mulţi oameni noi. Am stat la poveşti şi am avut parte de o privelişte minunată, bujor de munte inlforit, petece de zăpadă, un apus şi un răsărit superb."

Turiştii au băut apa direct din izvor. A fost şi cazul Marianei din Ucraina, încântată peste poate de tot ce a văzut şi gustat aici.

În Masivul Bucegi, pe lângă drumeţii turiştii pot opta pentru plimbări cu bicicletele electrice. Călătoria durează 5 ore, se întinde pe 30 de km, cu o diferenţă de nivel de 1000 de metri.

Costă 250 de lei de persoană, iar traseele sunt pe poteci înconjurate de flori. Plantele pot fi doar admirate, pentru că sunt protejate de lege, iar cei care le rup riscă o amendă de până la 10 mii de lei.