Singurul oraș din România care a intrat în topul TripAdviser pentru 2024. A fost nominalizat alături de Tokyo

Brașovul a fost nominalizat alături de capitala Japoniei - Tokyo, Huaraz din Peru sau Casablanca din Maroc, în categoria destinații la modă. Este, de altfel, singurul oraș european inclus în acest capitol.

Clasamentul "Best of the best" este realizat după recenziile lăsate de turiști pentru restaurante, cafenele, hoteluri și obiective turistice. Brașovul apare pe poziția 21 și este caracterizat drept "un amestec armonios de farmec tradițional și viața modernă".

Numărul turiștilor străini în Brașov a crescut anul trecut cu peste 60%. La un hotel boutique, aflat în inima orașului, într-o clădire cu arhitectură Art Nouveau, peste 60 la sută dintre clienți vin de peste hotare.

Turist: „Mereu am vrut să ne întoarcem pentru zăpadă, mâncare, atmosfera este frumoasă, e un loc minunat. Numai drumul până aici e incredibil!”

Terasa de pe acoperiș oferă priveliște către centrul istoric al orașului, iar oaspeții apreciază asta. În plus, hotelul îi pune pe turiști în legătură cu ghizi locali care le pot arăta ce are zona mai frumos.

Andreea Mereș, reprezentant hotel: „În funcție de limba pe care o vorbesc avem și ghizi care vorbesc germană, engleză și în funcție de ceea ce își doresc, avem anumiți ghizi și anumite agenții cu care colaborăm pe partea de tururi”.

Străinii au obiceiul să lase recenzii despre locurile în care ajung, iar turiștii țin seama de ele.

Strada Sforii este ca un magnet pentru turiștii străini care au lasat pe tripAdvisor peste 800 de recenzii. Cei mai mulți scriu că este deopotrivă un loc amuzant, incredibil de mic, unde se opresc să admire arta stradală.

Turistă: „Este foarte drăguță, am admirat aceste mici lacate de iubire”.

Turistă: „Am avut recomandari bune de pe internet și de la prieteni care au fost aici înainte și a fost ușor să luam biletele, aproape toți oamenii vorbesc engleză, deci a fost simplu”.

În ultimii ani, mai mulți influenceri au ajuns la Brașov și au promovat orașul. De pildă, neo-zeelandeza Katie are aproape 300 de mii de urmăritori.

Pe de altă parte, și recenziile negative contează. Brașovul a avut parte însă mai mult de laude. De pildă, localnicii sunt apreciați pentru amabilitate. La o cafenea, oaspeții primesc o mulțime de sfaturi, pe lângă băutură.

Adriana Pirii, reprezentantul unei cafenele: „Începem și noi să întelegem cam ce vor clienții de la noi și să oferim pe cât posibil ce își doresc”.

Brașovul este singura destinație din România care a intrat în topul TripAdviser pe anul 2024. Platforma, a doua ca număr de utilizatori după Booking, influențează deciziile a zeci de milioane de călători.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 15-01-2024 19:41