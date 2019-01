Sibiul, Regiune Gastronomică Europeană în 2019. Evenimentele pregătite

Sibiul are toate şansele să îşi crească faima. Anul acesta este Regiune Gastronomică Europeană, aşa că peste numai două luni vor fi organizate acolo degustări de bucate, demonstraţii, dar şi tururi de profil.

Este, aşadar, ocazia perfectă să ne promovăm bucătăria. În acest context, jurnalişti din Franţa ne vizitează deja pentru a descoperi noua bucătărie românească.

Organizatorii evenimentului au primit 48 de propuneri de evenimente de la autorităţi, companii private ori de stat. Din martie până în noiembrie, toţi vor să arate ce au mai frumos şi mai gustos.

Cunoscuţi pentru brunchurile din bisericile fortificate, cei de la My Transylvania au gândit cardul: ''Eat Local'', adică ”Mănâncă Local”, cu trei experienţe culinare.

Pro TV

''O participare la Transylvania Brunch, degustare la un mic producător, la o familie unde poţi gusta produse emblematice şi un tur gastronomic în Muzeul Astra, adică mergi să vezi cum se producea pe vremuri mâncare în diverse gospodarii'', spune fondatorul My Transylvania.

Oana, bucătarul chef al unui bistro din Braşov îşi propune să promoveze la Sibiu gustul autentic prin tehnici de gătire mai simple.

”Clătita de mălai cu carne la borcan şi brânză la burduf, un produs construit 100% în bistro. Chiftele de legume cu brânzeturi vechi cu sosuri de chefir şi mă gândesc foarte tare în acest an să aduc mâncare vegană de post şi vegetariană în atenţia oamenilor'', spune Oana.

Radu, cel care conduce bucătăria unui restaurant din inima Bucureştiului, a pregătit o serie demonstraţii culinare.

''Mergem să le dăm un suflu nou, cum să aşeze o farfurie, cum să aşeze o masă, cum se pot folosi de 3-4 floricele din curte să decoreze. Am putea să facem chestii din brânză anul ăsta, sunt multe varietăți de brânză, cu miel - din zona de unde vin eu se creşte miel - să înfrăţim zonele. România e mai mult. E şi Maramureş, şi Regat şi Moldova... Mi-ar plăcea să facem punte, să merg cu ingrediente de la Topalu de unde sunt eu, şi să le arăt că poţi face mâncare ardelenească cu ingrediente de aici'', spune Radu.

În primul rând, 2019 poate urca Sibiul în topul oraşelor destinaţie culinară din Europa.

'Înseamnă o şansă pe care sper să nu o ratăm... În Berlin, după capitala gastronomică, au apărut restaurante cu stele Michelline, Croaţia a devenit o destinaţie culinară deşi nu era înainte. Era cam ca la noi, aşa... Ar trebui să fructificăm şansa asta'', mai spune Radu.

''Sibiu va fi traficat de mulţi turişti şi atunci avem ocazia să-i învăţăm ce inseamnă gustul românesc'', este de părere Oana.

Pro TV

Elodie, o jurnalistă din Franţa, care a locuit un an la Iaşi, va scrie mai multe articole despre noua bucătărie românească din Bucureşti, Delta Dunării sau Maramureş.

”În fiecare an mergem într-o ţară, undeva unde se vorbeşte franceza. Unul dintre cele mai importante subiecte e despre mâncarea din România, gastronomia şi mâncarea tradiţională şi agricultură. Când am ajuns în aeroport primul lucru pe care l-am făcut, am mers la un restaurant şi am întrebat de sarmale şi ciorbă de perişoare şi am mâncat varza a la Cluj, gătită aici, în Bucureşti. Roşiile voastre sunt cele mai bune din lume. Aveţi multe de făcut în România pentru a promova mâncarea voastră'', spune Elodie.

Până acum, doar opt regiuni din Europa au avut privilegiul să primească distincţia de Regiune Gastronomica, printre acestea Catalonia şi Lombardia.

Pro TV

