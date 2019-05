Sculptura lui Decebal de la Porțile de Fier, iluminată. Suma plătită de autorități

Cea mai înaltă sculptură în munte din Europa, chipul lui Decebal din clisura Dunării, se poate vedea acum şi noaptea.

Atât, sculptura cât şi podul Mraconia, vor fi iluminate permanent în culorile tricolorului de la apusul soarelui, în fiecare zi. Autorităţile speră ca investiţia să crească numărul turiştilor care vizitează zona.

Chipul sculpatat al lui Decebal şi Podul Mraconia atrag anual în Cazanele Dunării mii de turişti. Pentru a le admirat frumuseţea arhitecturală şi noaptea autorităţile au decis să le ilumineze.

Turist: „Chiar dacă implică niște costuri, sunt inerente. Este păcat să nu punem în valoare aceste frumuseți pe care le avem."

Turist: „Cu siguranță este un lucru bun, care se întâmplă pentru localitatea de aici și cu siguranță vor venit turiști mai mulți. Cred că infrastructura, asta este problemă afectează toată țara, din păcate."

Localnicii s-au declarat mulţumiţi de investiţie şi spun că acest lucru le va aduce cu siguranţă mai mulţi turişti. Mai ales că în minivacanţă de Paşte şi 1 mai nu a mai existat niciun loc de cazare pe Clisura Dunării.

Bărbat: „În ultimul an s-a investit enorm de mult în clisura Dunării și se vede schimbarea, o schimbare în bine."

Femeie: „Este plină de istorie. Am venit cu tot dragul și toată bucuria în suflet alături de toţi oamenii."

Proiectul a costat aproximativ 250.000 de lei şi a fost finanţat atât de Consiliul Judeţean Mehedinţi, cât şi de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere .



Aladin Georgescu, preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi: „Este o investiție care nu s-a ridicat la o sumă foarte mare, dar a fost cerută de foarte mulți turiști. Toţi turiștii care au venit de Paşte și 1 mai în Clisură au avut numai cuvinte de apreciere."

La inaugurare au participat şi doi miniştri din cabinetul Dancilă - Bogdan Trif, ministrul Transporturilor, însoţit de Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor.

Bogdan Trif, ministrul Turismului: „Un obiectiv extrem de important care atrage turiști an de an a fost pus în valoare și pe timp de noapte, încă un motiv în plus pentru că turiștii să vină în această zonă."

Turiştii prezenţi la inaugurare au avut parte şi de un moment artistic, iar la final, de un foc de artificii.

