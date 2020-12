S-a dat startul sezonului de schi la Sinaia. Sute de persoane și cozi mari în prima zi

Start de sezon la Sinaia, unde sute de schiori s-au bucurat vineri de primele coborâri pe pârtii.

Cum mulți au așteptat cu nerăbdare acest moment, la instalațiile de transport pe cablu s-au format cozi mari.

Autoritățile atrag atenția că statul umăr la umăr la telescaun poate duce la creșterea numărului de infectări în perioada următoare. Masca și distanțarea rămân obligatorii și pe pârtii.

15 kilometri de pârtii cu un strat consistent de zăpadă, toate aflate la mare altitudine, au fost luate cu asalt de schiori. Vremea a fost perfectă. Soarele a strălucit la cota 2000, vântul nu și-a făcut simțită prezența, astfel că doar așteptarea la instalațiile pe cablu le-a cam tăiat avântul schiorilor. Numai că suntem, totuși, în pandemie. Iar oamenii s-au înghesuit umăr la umăr.



Schior: „E perfect, vremea e bună, partie bună…aici e o problemă. Se stă mult. Acum și-a mai dat drumul dar de dimineață a fost coadă foarte mare, se stătea peste o jumătate de oră. Înghesuială.”

Dar înghesuiala nu i-a deranjat prea tare pe schiori.

Citește și Stațiunile de schi din Alpi au rămas închise iarna aceasta. Un singur sat va pierde 8 milioane de euro

Schior: „Acum o pauză la o bere, un hot-dog și urmează tura a doua de căzături, poate cine știe am făcut mai multe progrese."

Printre schiori s-au aflat și mulți străini. Au ales România pentru că multe domenii schiabile din Europa au rămas închise în acest an. Tocmai pentru că acolo autoritățile s-au temut că, după sărbătorile de iarnă, numărul cazurilor de îmbolnăviri va exploda.

Turistă: „Ne întoarcem acasă la noi și în Italia sunt închise și macar să …enjoy the snow...”



Cătălin Ticu, Transport Urban Sinaia: „Avem un nou teleschi pe care chiar astăzi l-am inaugurat, are o lungime de 570 de m și văd că e foarte utilizat. Ne-a ajutat Dumnezeu și am reușit să deschidem aici în partea de sus a domeniului schiabil."

Oricât de mare e elanul, salvamontiștii ne sfătuiesc să pornim întăi pe pârtiile ușoare până ne recăpătam agilitatea.

La instalațiile de transport pe cablu s-au format cozi uriașe, iar jandarmii au fost nevoiți să patruleze printre turiști pentru a le aminti că masca este obligatorie și la 2000 de metri altitudine.

Prima zi de schi la Sinaia vine însă cu griji suplimentare. Instalațiile de transport pe cablu funcționează la jumătate din capacitate, iar cererea e mare, așa că, inevitabil, se creează aglomerație. Oficialii sunt îngrijorați.

Raed Arafat, secretar de stat: „Nu se respectă principiul distanțării în zona de așteptare, acolo oamenii sunt unii lângă ceilalți. Da, am văzut că poartă mască, dar oamenii sunt foarte aproape, în mod normal un astfel de rând trebuie să fie mult mai dispersat și mult mai lung.”

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Cred că este momentul ca și cei care organizează aceste pârtii, care vizualizează desfășurarea activității să ia niște măsuri care de altfel sunt și impuse în acest moment iar organele în drept să verifice respectarea acestor reguli.”

Jandarmeria a anunțat că vă patrula mai mult pe parții, în iarna aceasta, pentru a le aminti turiștilor să respecte regulile de protecție.