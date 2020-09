Reduceri uriașe pe Litoral în această perioadă. Cine poate beneficia de ele

Cum toamna se anunță blândă și prietenoasă, litoralul românesc rămâne încă o opțiune de vacanță.

Hotelierii fac acum, de pildă, reduceri pentru seniori, cărora le garantează prețuri mai mici cu 20 de procente, față de cele din sezon.

În speranța că aglomerația din vârf de sezon a dispărut de pe litoral, mulți români care au peste 55 de ani și-au programat abia acum vacanța.

Bărbat: „În perioada asta cu cel puțin cu 20% mai scăzut decât celelalte prețuri și locația e superbă. Am avut o motivație să alegem luna septembrie, că am zis că cumva se termină aglomerația și cu Covid-ul fiind o problemă, am zis că totuși e mai bine.”

Mădălina Tata, manager hotel: „Este tariful cu all inclusive, deci include toate mesele. Program artistic seara, piscină. Este o perioadă mai liniștită, mai liberă pentru dânșii, se pot plimba în aer liber mai liniștiți.“

Bărbat: „Pentru noi, seniorii, zic eu că e ok. Am economisit mult, deci dacă mergeam în altă parte cheltuiam cred că încă 2.000 lei în plus.”

Bărbat: „Am beneficiat de oferta seniori +55. A fost un preț mai acceptabil, am fost în alți ani în afară, în Grecia, în Bulgaria, anul ăsta am hotărât să rămânem în România cu pandemia asta. Cred că am ales bine.“

Femeie: „Este o perioadă foarte frumoasă, e cald, chiar e foarte bine. E liniște, verdeață multă, chiar merită.”

Bărbat: „Distracțiile sunt binevenite și adecvate mediului și pentru tineret și pentru seniori, un repertoriu destul de vast.“

În această perioadă, oaspeții care își doresc un sejur în regim all inclusive, cu toate mesele incluse, vor plăti pentru o cameră dublă între 230 și 300 lei. Iar pentru cei care își doresc doar cazare, prețurile coboară substanțial.

Anca Nedea, hotelier: „Noi am lansat oferta la începutul lunii septembrie, E la un tarif de 128 lei pe cameră. Masa se poate lua separat. Le dăm și vedere la mare gratuit, dacă capacitatea ne permite.“

Dragoș Răducan, prim-vicepreședinte al Patronatelor în Turism: „Lansăm aceste oferte speciale care sunt la limita profitabilității, aproape fără profit, doar ca să acoperim cheltuielile și să ajungem la pragul de umplere de 40%, necesar pentru a fi rentabili și să ducem cât mai spre luna octombrie sezon, profitând de vremea frumoasă.“

Cele mai multe oferte pentru seniori sunt în sudul litoralului și vor fi valabile până la sfârșitul lunii septembrie.