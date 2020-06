Plajele sălbatice, cea mai nouă atracție pentru cei ce lucrează de acasă. "Un mic colț de rai"

Frumusețea sălbatică a plajelor de la Vadu și Corbu i-a cucerit pe mulți orășeni care și-au cumpărat acolo case de vacanță. Cei care pot lucra de la distanță și-au mutat biroul pe nisip, pe toată durata verii.

Alții au transformat căsuțele bătrânești în pensiuni și împart acum bucuria mării cu alți îndrăgostiți de liniște și de albastru infinit.

Satul Vadu are doar câteva sute de case. Pentru că e aşezat chiar la intrarea în Biorezervatia Deltei Dunării, vara e plin de turiştii care vor să audă sunetul mării. Unii au înlocuit rulota cu o căsuţă şi sunt bucuroşi de oaspeţi.

Claudiu Iordan: "Aici putem spune la Vadu că este un colţ al Deltei, grindul Chituc, toată lumea ştie şi apoi liniştea de aici plaja care este superbă locul acesta m-a atras. zici că sunt la mine la ţară când eram copil şi din acest motiv am zis să fac aici un mic colţ de rai pentru mine şi pentru turiştii care vor urma să vină."

Liviu Vaida este din Braşov şi acum cinci ani a a cumpărat o casă bătrânească, pe care o renovează. Locuinţa se afla la 50 de metri de Rezervaţie şi de plajă.

Liviu Vaida: "Am lucrat foarte mult in strainatate și când veneam în România în august am colindat fiecare stațiune în parte de la Vama Veche încoace și așa am decis să vin aici în Vadu pentru ca este aproape de rezervația biosferei și de mare este ceva foarte foarte frumos".

Şi străinii sunt atraşi de sălbăticia locului.

Veteranii de la Vadu spun că dragostea pentru plaja sălbatică ține o viaţă.

Faima de care se bucura plajele de la Vadu şi Corbu a crescut preţul terenurilor. Dacă în 2014 un metru pătrat de teren se vindea cu aproximativ 10 euro, acum preţurile depăşesc 25 de euro.