Petrecere continuă la munte, de 1 ianuarie, pentru turiștii care au avut energie: "Am petrecut până târziu, am dormit puțin”

Prima zi din an a adus o petrecere continuă la munte, pentru turiștii care au avut energie. Cei mai mulți au dansat, au împărțit zâmbete și au ciocnit paharele.

Alții, însă, s-au bucurat de plimbări în natură, mai ales acolo unde zăpada a creat decorul perfect.

E necontenită distracția în Poiana Brașov, unde petrecerile s-au mutat pe lumină la aer curat. Turiștii au încins hore și au cântat până când au răgușit alături de DJ sau lăutari, după caz.

Cei care n-au mai putut dansa s-au relaxat în piscinele încălzite. Sau doar au făcut o plimbare prin stațiune și câteva poze: "Am petrecut până târziu, am dormit foarte puțin și acum am venit să ne distram pe pârtie."

La peste 2000 de metri altitudine, în munții Făgăraș, schiorii îndrăzneți s-au bucurat de o rundă de schi de tură.

Nu au lipsit nici momentele de bulgăreală.

Hotelul de gheață abia deschis e un alt punct de atracție.

Cabanele din zonă i-au așteptat pe cei înfometați cu mâncăruri de munte. Un prânz delicios începe de la 50 de lei.

În cele 4 cabane de la Bâlea sunt aproximativ 200 de locuri de cazare.

Prețurile de cazare încep de la 300 de lei pentru o camera dublă. Un drum dus întors cu telecabina costă 100 de lei, pentru că nu este altă variantă de acces la Bâlea Lac.

Cei mici plătesc doar 60 de lei dus-întors. Salvamontiștii atrag atenția că toate traseele cunoscute de aici sunt oficial închise.

Dată publicare: 01-01-2024 18:27