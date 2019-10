Cum s-au scumpit vacanţele din cauza bugetarilor. Preţuri mai mari şi cu 50%

Tichetele de vacanţă acordate angajaţilor au scumpit indirect, pachetele pentru Crăciun şi Revelion.

Hotelurile şi pensiunile au mărit tarifele cu până la 10 procente, în comparaţie cu anul trecut, arată informaţiile centralizate, pe o platformă de rezervări online.

Dacă ne raportăm la tarifele practicate acum doi ani sunt mai mari chiar şi cu 50%. Patronii spun că s-au scumpit alimentele, şi au făcut investiţii, dar a crescut şi cererea, graţie voucherelor de vacanţă.

Pentru Crăciun şi Revelion, acest hotel de 4 stele din Poiana Braşov oferă sejururi de 4 zile, pentru două persoane, cu preţuri între 2.800 şi 6.300 de lei.

Pachetele, care includ 9 mese şi spectacole live în fiecare zi, sunt cu 5 la sută mai scump faţă de anul trecut. Dar s-au vândut rapid. Clienţii au fost în special bugetarii, care primesc tichete de vacanţă.

Gabriel Roşca, reprezentant hotel: "Am avut încasări chiar şi de 70.000 de lei într-o lună, doar tichete de vacanţă. Pentru noi tichetele de vacanţă sunt un motor în turismul românesc, serviciile sunt de mai bună calitate, angajaţii sunt mai bine plătiţi."

Reporter: "Cu aceste vouchere cât timp puteţi să staţi în Poiană?"



Turistă: "Depinde de preţul hotelului, 4, zile, 6 zile, depinde de preţ".

La un conac din Cristian, judeţul Braşov, cererea e mai mare cu 30% faţă de acum doi ani, deşi tarifele au crescut cu 12 la sută. Pentru 4 nopţi cu mic dejun inclus, petrecerea de Revelion şi un brunch în prima zi din noul an, un cuplu plăteşte 990 de euro.

Tiberiu Dogaru, administratorul conacului: "Sigur serviciile sunt mai bune, le am dat piscina exterioară, interioară, teren de sport// 20:37 noi acum avem 22 de camere, dacă am avea 40 de camere le am putea da pe toate."

Numărul unităţilor care primesc turişti cu vouchere de vacanţă aproape s a dublat anul acesta. Preferate sunt pensiunile. Tarifele pornesc de la 500 de lei pentru 3 nopţi într-o cameră dublă. La această pensiune din Râşnov, rezervările pentru sărbători au început în vară.

Radu Sorin, reprezentant pensiune: "Interesul deja a crescut cu 20 la sută faţă de anii precedenţi, majoritatea folosind tichetele de vacanţă."

În satele din Mărginimea Sibiului, dar şi la hotelurile şi pensiunile din Păltiniş preţurile sunt cu o treime mai mari faţă de 2017. Un sejur de 3 zile, de Crăciun sau Revelion, începe de la aproximativ 1050 de lei.