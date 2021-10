Orașul în care grădinile sunt înflorite tot anul. Festivalul internațional al florilor Cordoba

Facebook.com

În orașul Cordoba, din sudul Spaniei, s-a dat startul celui mai mare festival al florilor, după doi ani de pauză, din cauza pandemiei.

Orașul din provincia Andaluzia este renumit pentru curțile interioare ale caselor.

Datorită climei mediteraneene, grădinile de aici sunt înflorite tot anul, asa că este locul cel mai potrivit pentru un festival internațional tematic. Cei mai pricepuți designeri florali din lume își expun creațiile în faimoasele grădini din Cordoba.

Shane Connolly, artist: ”Când am aflat pentru prima dată că pot să expun în Moscheea din Cordoba, nu mi-a venit să cred. Eram absolut copleșit. Și când am venit să o văd în august, am fost și mai uimit. În primul rând pentru că acest loc a atins deja perfecțiunea. Așadar, am vrut să creez ceva care să se bazeze pe ceea ce era deja aici.”

Acest designer s-a ocupat de aranjamentele florale de la nunta Prințului William și a ducesei de Cambridge, iar acum se numără printre cei 5 artiști selectați să participe la competiție.

Tema concursului din acest an este "Puterea" - pentru a aminti de tăria de care a dat dovada întreaga lume în lupta cu pandemia.

Julius Værnes Iversen, artist: ”Întreaga instalație reflectă ideea timpului și se numește "E timpul să mergem mai departe". Credem că această lucrare îi va ajuta pe oameni să înteleagă că este momentul să depașească aceste vremuri întunecate, așa că sperăm că lucrarea îi va motiva pe vizitatori. ”

Lucrarea este de fapt un perete de flori care se mișcă în sensul acelor de ceasornic și face o rotație completă într-un minut.

Unii artiști au folosit si fructe în creațiile lor.

Ines Urquijo, artistă: ”Am folosit fructe și flori puternic colorate, cum ar fi florile de hartie (bougainvillaea) și curmalele, pentru a crește plăcerea vizuală. Vom folosi specii precum tuberoza și iasomia, astfel încât oamenii să experimenteze și un impact olfactiv și lucrăm și la repararea fântânii, astfel încât să folosim și resursa sunetului apei, care întotdeauna împrospătează și care aduce emoție.”

Alți designeri au completat aranjamentele florale cu oglinzi, elemente metalice sau perdelele de bambus. Totul, pentru a impresiona vizitatorii și juriului. Cei mai talentați vor fi recompensați cu premii de aproximativ 50.000 de euro, în total.