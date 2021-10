Mii de turiști au participat la Festivalul ”Răvășitul Oilor” din Slănic Moldova. De ce surprize au avut parte

Sub un soare blând de toamnă, mii de turiști s-au bucurat de bunătăți pregătite la cazan, într-o poiană din Slănic Moldova.

A fost "Răvășitul Oilor", un obicei străvechi al ciobanilor, devenit sărbătoare. Este momentul când mioarele coborâte de la munte sunt împărțite în două turme: una rămâne în gospodărie, alta pleacă în transhumanță, spre câmpurile din estul țării.

Sâmbătă a fost ceva mai rece și turiștii au preferat să rămână în stațiune. Duminică însă, vremea prietenoasă i-a atras ca un magnet pe oaspeți în poiana de pe muntele Bolovanu, unde s-au încins cazanele și grătarele.

Turist: ”Un gulaș nemaipomenit, niște cârnați de porc și urdă sărată și urdă dulce. Ciocolată de casă, cozonăcel, plăcintuțe, dulceață de afine. Toate-s bune, e veselie, că am prins și o vreme bună.”

Turist: ”E foarte bine. Venim an de an aici, la Festivalul ”Răvășitul oilor” și este extraordinar.”

E multă muncă la munte, dar și câștigul e pe măsură. Banii câștigați la un astfel de eveniment ajută familiile oierilor să treacă iarna cu bine.

Până nu demult, la acest fesival își prezentau marfa doar localnicii, însă vin acum și întreprinzători din alte zone, cu vin sau pește.

Femeie: ”Eu am ales hamsii, sunt foarte bune. Sunt aduse direct de la Constanța, de la prietenii noștri. Am mâncat aseară pastramă și astăzi am luat păstrăv.”

Liana Ciurlică, organizator: ”Vremea a ținut cu noi. Suntem la a șasea ediție a Festivalului ”Răvășitul Oilor” Slănic Moldova.”

În cele trei zile, peste 10.000 de turiști și localnici au urcat pe munte, la festival.