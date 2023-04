Obiective naturale în Buzău. De la Vulcanii Noroioși la Focurile Vii, cele mai spectaculoase fenomene naturale sunt în Buzău

De la Vulcanii Noroioși, focurile vii, cascada Pruncea, până la rezervațiile naturale unde poți să te plimbi și să admiri speciile protejate de plante, găsești de toate în județul Buzău.

Lista obiectivelor naturale din Buzău

Pentru că există multe obiective turistice naturale în Buzău, ți-am pregătit o listă cu cele mai importante și de neratat. Județul Buzău are o bogăție de forme de relief și de obiective turistice cu totul speciale și inedite.

Printre ele se numără:

► Rezervația naturală Vulcanii Noroioși

► Rezervația naturală Focul viu din Terca

► Rezervația naturală Platoul Melodic

► Chihlimbarul de Buzău

► Stejarul Secular din Buzău

► Sfinxul de la Breazu

► Parcul Crângul Buzăului

► Parcul Monteoru

► Peștera Melodic

► Cascada Pruncea

► Lacul Vulturilor

► Lacul Siriu

► Masa lui Bucur

Focuri Vii

În apropierea satului Terca există un fenomen pe cât de rar, pe atât de inedit și spectaculos. Focurile vii eterne sunt focuri naturale care ard neîncetat, direct din pământ.

Explicația este că metanul ajunge la suprafața pământului în mod natural, așa că la contactul cu oxigenul se aprinde și formează aceste flăcări vii.

Dacă vrei să le vezi, va trebui să urci pe jos până aici și, deși traseul nu este unul ușor, priveliștea și flăcările te vor impresiona și vor merita efortul.

Vulcanii noroioși

Poate cel mai celebru loc din Buzău este acesta. Locurile cu vulcani noroioși sunt interesante pentru adulți și copii deopotrivă. Unii dintre vulcani dau naștere lavelor de noroi. Alții generează mici explozii pe care le poți vedea și sunt complet inofensive. Sunt multe legende legate de Vulcanii Noroioși, de aceea locul se mai numește Plaiurile Balaurilor.

Localnicii au încercat să găsească o explicație pentru fenomen, așa că au spus că aceste locuri ar putea fi porți spre infern.

Cascada Pruncea

Se mai numește și Cașoca, după numele râului pe care s-a format cascada, și este de o frumusețe uimitoare. Un obiect turistic natural din Buzău pe care nu trebuie să îl ratezi.

De la localitatea Lunca Jariștei sunt 5 kilometri până la Cascada Pruncea. Înconjurată de stâncă și vegetație colorată, cascada este o adevărată delectare pentru oricine ajunge aici.

Legendele spun că deschizătura din perete stâng al cascadei era, de fapt, o ascunzătoare folosită acum 200 de ani de către haiducul Negoiță Gheorghilaș, din oastea lui Tudor Vladimirescu.

Pietrele scrise

Pietrele scrise din Buzău sunt o formațiune naturală unică și fascinantă situată în Munții Buzăului.

Aceste pietre mari și pline de mister prezintă inscripții ciudate și forme neobișnuite, considerate a fi de origine preistorică.

Ar fi fost descoperite pentru prima dată în anii 1960, însă originea și semnificația acestor inscripții rămân necunoscute până în prezent.

Există diverse teorii și speculații cu privire la originile Pietrelor scrise din Buzău. Unii cercetători susțin că aceste inscripții ar putea fi de origine preistorică, reprezentând un sistem de scriere sau de comunicare utilizat de o cultură străveche care a trăit în zonă acum mii de ani.

Alți cercetători consideră că inscripțiile sunt rezultatul unor procese naturale, cum ar fi eroziunea sau formarea de cristale.

Pietrele scrise din Buzău rămân un fenomen misterios și fascinant, atrăgând turiști și cercetători din întreaga lume care doresc să descopere secretele lor ascunse.

Muntele de chihlimbar de la Colți

Acest obiectiv turistic natural se află în comuna Colți din județul Buzău. Chihlimbarul românesc descoperit în secolul al XIX-lea în Munții Buzăului este o piatră semiprețioasă care provine de la rășina arborilor solidificată. Locul este unic în România, fiind singurul unde s-a extras chihlimbar la nivel industrial.

De aici au fost extrase două bucăți de 2 și respectiv 3,5 kilograme, care au fost expuse la Muzeul Chihlimbarului din comuna Colți. Muzeul este o casă țărănească unde vei vedea obiecte de chihlimbar, pietre semiprețioase, minerale și roci.

Tot în zonă poți găsi complexul rupestru de la Aluniș, unde poți vizita o mică biserică spartă în stâncă.

Rezervații naturale din Buzău

Județul are rezervații naturale din plin, multe dintre ele reprezentând cele mai populare atracții turistice. De la păduri, fenomene rare, peșteri, vulcani noroioși, lacuri și grădini, până la blocurile de calcar de la Bădila.

Toate acestea fac din Buzău un loc de evadare pentru cei care vor să fugă de agitația orașului, de blocuri gri, betoane și trafic.

Natura din aceste locuri te face să te relaxezi profund, iar aerul proaspăt parcă îți dă poftă de viață și aventură.

Iată câteva rezervații naturale din Buzău:

► Rezervația naturală Balta Albă

► Rezervația naturală Balta Amară

► Blocurile de calcar de la Bădila

► Chihlimbarul de Buzău

► Dealul cu Lilieci Cernătești

► Focul Viu Lopătari

► Pădurea Crivineni

► Pădurea Brădeanu

► Pădurea cu Tisă

► Platoul Melodic

► Piatra Albă „La Grunj”

► Pădurea Lacurile Bisoca

► Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari

► Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mici

Rezervația naturală Platoul Meledic

Rezervația naturală Platoul Melodic este una dintre ariile protejate din Buzău și are o suprafață de 136 de hectare. Cuprinde comunele Lopătari și Mânzălești și este rezervație geologică, speologică, zoologică și botanică.

La 60 de kilometri de orașul Buzău, acest loc spectaculos în Subcarpații de Curbură se află la o altitudine care variază între 242 și 607 metri.

Este înconjurată de râurile Slănic, Jgheab, Meledic și Pârâul Sărat. Vei găsi aici blocuri de sare îngropate în argilă, canioane și doline.

Cele mai importante lacuri carstiice de aici sunt Lacul Castelului și Lacul Mare, care se întind pe 0,38 hectare și respectiv 0,72 de hectare.

În această rezervație poți vizita peșteri, existând un total de 47. Cea mai celebră este peștera 6s Meledic, fiind și cea mai mare peșteră. Are o lungime de 1.275 de metri.

Găsești aici vegetație formată din plante halofite și flora de mull. Dacă ești norocos, poți vedea broaște țestoase, scorpioni sau fluturi purpurii.

Poți veni aici cu cortul, fiindcă există un loc amenajat pentru camping, sau te poți caza la pensiune.

Peșteri din Buzău

Dacă vrei să vizitezi peșteri în județul Buzău, nu trebuie să ratezi peștera de sare 6S din Mânzălești/Meledic, despre care am vorbit mai sus.

Este una dintre dintre cele mai importante cavități de sare și poți ajunge până în fața ei, pentru că accesul în peșteră este blocat din cauza unei alunecări de teren.

Este unică în Europa pentru modul în care s-a format și pentru faptul că este foarte înaltă. Unele săli ar avea înălțimi de aproape 200 de metri.

În 1980, peștera a obținut recordul mondial de cea mai lungă peșteră în sare din lume, având 1.275 de metri. A fost detronată trei ani mai târziu de o peșteră din Israel, cu o lungime de 3.100 de metri.

Peștera cu trei intrări se desfășoară pe două nivele. Nivelul inferior are galerii joase, cu înălțimi sub un metru, dezvoltate pe orizontală. Este tot o peșteră în sare și are denivelări de 32 și 44 de metri.

Rezervațiile Academiei reprezintă un complex de 34 de peșteri în sare.

Lacuri din județul Buzău

Din frumusețea și diversitatea peisajelor naturale din Buzău fac parte și lacurile. Iată câteva dintre cele mai notabile lacuri din județul Buzău:

Lacul Siriu

Un lac de acumulare situat pe râul Buzău, în apropierea localității Siriu. Este cunoscut pentru apele sale limpezi și pentru peisajul pitoresc din jurul său, fiind o destinație populară pentru agrement, pescuit, navigație cu ambarcațiuni cu motor, dar și pentru practicarea sporturilor nautice și a activităților de camping.

Este unul dintre cele mai mari lacuri de acumulare din România, cu o suprafață de aproximativ 42 de hectare și o adâncime maximă de aproximativ 25 de metri.

Lacul Nehoiu

Se află în apropierea orașului Nehoiu și este cunoscut pentru peisajul său montan spectaculos, cu ape limpezi și maluri acoperite de păduri.

Aici se pot practica activități precum pescuitul, navigația cu ambarcațiuni cu motor, dar și plimbări cu barca sau cu caiacul.

Lacul Vulturilor sau Lacul fără fund

Un lac natural, la aproximativ 30 de kilometri vest de municipiul Buzău.

Stâncile de calcar din jurul său creează un habitat adecvat pentru diferite specii de păsări, inclusiv vulturi, de unde provine și denumirea lacului.

Este cunoscut pentru peisajul său spectaculos, cu ape limpezi și maluri acoperite de păduri, precum și pentru fauna și flora bogată.

Este un fenomen carstic, caracterizat prin absența unui fund solid, astfel încât apa pare să dispară în pământ, formând o impresie de "lac fără fund”.

Lacul Fără Fund este de fapt o dolină carstică, adică o depresiune în formă de potcoavă, formată în rocile calcaroase ale muntelui. Dolina este umplută cu apă, formând aparent un lac. În realitate, apa se infiltrează în pământ prin fisurile și gurile de carst din dolină, fără a avea un fund solid.

Județul Buzău este plin de obiective turistice naturale, așa că dacă vrei să le explorezi cum se cuvine, ar trebuie să îți măcar o săptămână pentru a te bucura de natură, peisaje spectaculoase și drumeții unice.

