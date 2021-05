Numărul rezervărilor pe litoral s-a dublat față de acum o lună. Turiștii au puține restricții

Vremea caldă și relaxarea măsurilor îi îmbie pe turiști să meargă la mare. Doar că mulți se întreabă în ce condiții pot veni în vacanță, dacă sunt primiți și cei nevaccinați și ce se întâmplă cu copiii.

Autoritățile de la mare și asociațiile de hotelieri îi anunță că pe litoral nu sunt alte restricții față de cele comunicate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Numărul rezervărilor pe litoral s-a dublat față de acum o lună, dar au sporit și nedumeririle turiștilor legate de condițiile de cazare.

Anca Nedea, administrator de complex hotelier: „Sunt îngrijoraţi că am putea să-i refuzăm dacă nu sunt vaccinaţi sau nu au un test PCR. Nu este cazul. Orice român care vrea să vină pe litoralul românesc să se bucure de mare şi de soare nu are niciun fel de condiţionare. Am cheltuit ca şi anul trecut foarte mulți bani pentru a implementa condiţiile de siguranţă”.

Francesca Constantinescu, administrator de hotel: „Se vor păstra probabil restricţiile privind distanţarea socială, privind în spaţiu închis portul măştii”.

Reporter: „Referitor la terase, la ce să se aştepte turiştii?”

Francesca Constantinescu, administrator de hotel: „Doar la măsurile de distanţare socială”.

Hotelierii şi agenţiile au centralizat întrebările puse de turişti şi îi anunţă că singurele restricţii în vigoare în acest moment sunt cele referioare la numărul de persoane cazate - doar 70% din capacitate - şi purtarea măştii în interior.

Nicoleta Gheorghe, director de hotel: „Pot veni liniştiţi. Singurele măsuri vor fi cele pe care deja le cunosc, dezinfectatul mâinilor, distanţarea socială şi purtatul măştii la interior. Este liber accesul pe terasă, avem loc de joacă pentru copii, piscină”.

Iulian Tenie, administrator de complex hotelier: „Suntem obligaţi să operăm cu o capaciate de maxim 70 la sută. Noi pentru acest weekend am blocat rezervările, pentru că am atins acest prag. De precizat este faptul că nu vom impune niciun fel de condiţii cu privire la vaccinare”.

Adrian este din Cluj şi va sta cu familia pe litoral cel puţin două săptămâni.

Adrian: „Am preferat vacanţa la noi, pentru că în România nu avem nevoie nici de vaccin şi nici de test. Condiţiile sunt foarte OK, plaja este reamenajată”.

În această perioadă, în sudul litoralului, zona preferată de familişti, preţurile pornesc de la 60 de lei/noapte pentru o cameră într-un hotel de trei stele. Aceeaşi cameră, cu opţiune all inclusive, costă 145 de lei de persoană.

La un hotel de patru stele, de exemplu în Venus, un pachet de trei nopţi all inclusive costă 1.112 lei pentru două persoane. În timp ce în Mamaia, o cameră într-un hotel de trei stele costă 170 de lei pe noapte, fără mic dejun, şi 299 de lei în sistem all inclusive. La patru stele, preţul este de 270 de lei pe noapte, fără mic dejun.