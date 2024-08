Ținuturile secuiești fac pași înainte pe calea dezvoltării turistice. După ani de ruină, Borsecul prinde viață

După ani de ruină Borsecul ne invită din nou la o cură balneară, iar așezările din Harghita oferă vizitatorului tot soiul de surprize.

Localnicii au construit vile, ștranduri sănii de vară și au reamenajat trasee de drumeție.

Iar la finalul unei zile pline te satură cu mâncăruri care au un altfel de gust.

După 30 de ani de părăsire și uitare, Borsecul revine la viață. Și-a recăpătat statutul de stațiune balneo-climaterică, iar 80% din vilele aflate în ruină au fost vândute. Noii proprietari investesc în renovare. Chiar administrația locală a dat tonul schimbării, după ce a investit 9 milioane de euro într-un centru de tratament.

Timea Molnar, reprezentant centru de tratament şi spa: ”Am intrat în zona baia sacrală. Eu zic că e cea mai frumoasă zona a fontanei, cum se vede şi tavanul şi cu pietre. Aici avem 5 piscine micuţe, e o zonă de relaxare, nu lăsăm copiii că să nu facă gălăgie”.



12 ani a durat șantierul, dar, de când complexul a fost pus în funcțiune, în urmă cu un an și jumătate, 130 de mii de turiști i-au trecut pragul.

Vin pentru relaxare, dar și proceduri terapeutice pe care nu le găsesc altundeva.

Va dura însă multe vreme până când orașul, care a concurat pe vremuri cu celebrul Karlovy Vary, să-și recapete strălucirea.

Aici a fost cândva o discotecă unde tinerii veneau să se distreze. Acum, e o clădire ruinată care e de vânzare.

La 25 de kilometri distanță, Toplița e o destinație nou apărută pe harta turistică a țării.

Orășelul înconjurat de munții Gurghiului și Călimanilor vine cu câteva atracții pentru familii.

Un localnic a cheltuit 2 milioane de euro pentru a construi aici ce nu au reușit alții, pe Valea Prahovei - o sanie de vară cu un traseu de aproape 2 km. E cel mai lung din țară. Când am ajuns, ploua mărunt, dar asta nu i-a alungat pe cei dornici de aventură.

Nu departe se află un centru de echitație - l-am cunoscut aici pe Nicolae Baciu, omul care vorbește cu caii. Ni-i prezintă, ca și cum ar avea însușiri omenești.

La final, călărețul ne explică:



Nicolae Baciu: ”Caii sunt la fel ca oamenii. Sunt cai proști, cai deștepți, cai buni la suflet, cai răutăcioși, cai harnici, cai leneși deci exact la fel.

În Topliţa, au apărut în ultimii trei ani, aproximativ 400 de locuri noi de cazare.

Andy Kosa, un antreprenor local, ne-a primit în universul său.

Cabana e echipată cu panouri fotovoltaice care asigură tot consumul intern, pompe de căldură şi un sistem care colectează apa de ploaie, pentru a uda grădina. Poate găzdui 14 oaspeți şi se închiriază integral cu 3 mii de lei pe zi. Ciubărul este inclus.

Andy Kosa, proprietar: ”Oamenii când vin aici se simt regeste pentru că îi primim regeste„.

Deși putea trăi liniștit, din moștenirea primită de la părinți - un restaurant - proprietarul a decis să dezvolte afacerea. Ne arată, nostalgic, istoria familiei.

Topliţa este cunoscută şi pentru ştrandurile din stațiunea Banffy, unul dintre ele - cu apă minerală.

De la ștrand, am făcut o oprire la cascada mezotermanală - arie protejată de interes național. Apa ei poate ajunge la o temperatură de 27 de grade și este foarte bogată în calciu.

Poate altădată căderea de apă era mai mare... În plus amenajarea lasa de dorit, cei care vor să facă fotografii am văzut că stăteau în drum şi trebuie să fie atenţi la maşini.

Iar pentru masă, am ajuns la Bilbor, un sat aflat la o jumătate de oră distanță. Aici, Sorin Vâlcan ne aștepta cu pâine de casă, aburindă.



7 ani a fost șofer pe TIR în Belgia, împreună cu soția, apoi a hotărât în ce să-și investească banii



Sorin Vâlcan: „Prima dată am vrut să ne cumpărăm camioane şi am zis că dacă îmi iau camioane nu mai vin acasă niciodată."

În cele din urmă au deschis un punct gastronomic local. Acum, în fiecare zi, stau la dispoziţia turiştilor.

Pe platou, ne ispitesc brânză de burduf, cașul proaspăt, dulceaţă de ardei iuţi, pastrama și carnații făcuți în casă.

Dacă vă doriți o vacanță activă, puteţi face câteva drumeții în zonă. Unele trasee ajung până în Parcul Național Călimani. Sunt lungi și obositoare, dar vă vor răsplăti cu peisaje de vis.

