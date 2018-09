Motivul pentru care o olandeză a vizitat de 4 ori satul Breb din Maramureș

Toamna a venit cu reduceri în turism şi în zonele pitoreşti din Maramureş, spre încântarea celor care au ales o vacanţă târzie.

Proprietarii de pensiuni au scăzut preţurile cu 30%. Vremea este perfectă pentru drumeţii, iar cine caută linişte şi relaxare găseşte aici tărâmul ideal.

În Breb, judeţul Maramureş, satul de care s-a îndrăgostit şi prinţul Charles, a şi poposit primul val de turişti din septembrie. La doamna Maria casele vechi din lemn au fost împodobite cu împletituri din ceapă, agăţate de grinzi.

"Am început să primim turiştii de toamnă. Timpul e foarte frumos, nu-i aşa fierbinte soarele şi ei ne ajută în gospodărie, la strâns de ceapă, îs foarte încântaţi când văd cum se lucrează la noi şi sunt bucuroşi şi de preţurile pe care le avem", spune Maria Marinca, proprietar pensiune.

Ca să se deconecteze în vacanţă, turiştii vor să-şi ajute gazdele în ogradă şi se implică în tot felul de activităţi.

Annelyn, o tânără din Olanda, a venit pentru a 4-a oară în satul Breb, fascinată de frumuseţea locurilor, dar şi ademenită de gustul mâncărurilor.

"Românii sunt prietenoşi şi cine n-ar vrea să stea într-o casă ca asta? Și de aceea am revenit. Am fost la câţiva vecini din sat care au pregătit o masă uriaşă cu o mulţime de preparate şi am pregătit plăcinte, au fost foarte gustoase", spune Annelyn.

Pentru o noapte petrecută într-o căsuţă veche din lemn, turiştii plătesc între 100 şi 150 lei, însă toate locurile sunt rezervate pentru următoarea perioadă.

"Mâine ne vine un grup de italieni şi suntem la capacitate maximă", spune proprietarul unei pensiuni.

"Am decis să venim în această perioadă că nu e nici foarte cald, nici rece. Preţurile sunt pentru buzunarele noastre şi o dată pe an nu e un efort foarte mare", este de părere un turist.

Şi la câţiva kilometri distanţă, în localitatea Baia Sprie, pensiunile sunt animate de turişti.

"Am mai fost în Maramureş şi am ales împreună cu prietenii să ne petrecem concediul aici. Azi am vizitat lacul albastru şi urmează să mergem la Suior la cota 1000 şi la mocăniţă", povestește un turist.

"De câteva zile am redus preţurile cu 30% faţă de cum era în plin sezon”, a transmis proprietara unei pensiuni.

În Maramureş se pot face trasee pitoreşti, în munţi, către Lacul Fririza, zona Bârsanei ori Săpânța.

