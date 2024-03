Metrourile în Europa: de la cel mai vechi metrou până la cel mai bun și cel mai extins

Metrourile au apărut în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar de-a lungul anilor s-au dezvoltat în sisteme extrem de sofisticate și bine organizate.

În prezent, numeroase orașe europene se mândresc cu rețele de metrou fiabile și extinse, care asigură mobilitatea rapidă a milioane de oameni, în fiecare zi.

Există mai multe orașe în Europa care se remarcă pentru modul exemplar de organizare a sistemelor de metrou. De la arhitectura inovatoare a stațiilor și frecvența ridicată a trenurilor până la integrarea eficientă în rețelele de transport public mai largi, orașe precum Londra, Paris, Glasgow, Budapesta sau Berlin demonstrează angajamentul lor ferm față de mobilitatea urbană.

Istoricul liniilor de metrou în Europa

Sistemele de metrou din întreaga lume funcționează încă de la sfârșitul anilor 1800 și transportă zilnic milioane de oameni. În prezent, există peste 178 de sisteme la nivel mondial, cu o medie de 168 de milioane de pasageri zilnic, conform railway-technology.com.

Peste 200 de orașe din 62 de țări au metrou, conform datelor din decembrie 2023 prezentate de geeksforgeeks.org. În prezent China are cele mai multe sisteme de metrou din lume (46), în timp ce Statele Unite au 32 de sisteme de metrou, iar India are 16. În același timp, Beijing se laudă cu cea mai lungă rețea de metrou din lume, iar Shanghai are cel mai mare număr anual de călători. De asmenea, metroul din New York are cel mai mare număr de stații (472).

În Europa, metroul a apărut în prima jumătate a secolului al XIX-lea, aici fiind implementat cel mai vechi sistem de metrou din lume - metroul din Londra. Metroul londonez a fost implementat în anul 1863, ca o cale ferată subterană, iar prima sa linie de metrou electrificată a fost deschisă în 1890.

Cele mai vechi metrouri din Europa

· Londra (Regatul Unit al Marii Britanii) – 1890

Shutterstock

Inaugurat inițial între Paddington și Farringdon Street în 1863, metroul londonez este cel mai vechi metrou din Europa și din lume. Primul sistem de metrou subteran din lume - Metropolitan Railway - a fost operațional între 1863 și 1933, până când a fuzionat cu London Passenger Transport Board.

Cunoscut și sub numele de „The Tube”, metroul londonez este prima cale ferată electrică de mare adâncime din lume și este operată de London Underground Limited, o filială deținută integral de Transport for London (TfL).

Primele linii au fost construite în tuneluri de mică adâncime și aveau mai multe guri de ventilație pentru evacuarea fumului de la locomotivele cu aburi.

Deși cea mai mare parte a rețelei de metrou din Londra a fost finalizată în primii 50 de ani de la înființare, o altă etapă de construcție a început în pimii ani ai secolului XX, când au apărut trenurile electrice. Astfel, sistemul de transport în comun a fost extins și în suburbiile Londrei, nu doar în centrul orașului.

· Budapesta (Ungaria) – 1896

Shutterstock

Metroul din Budapesta a devenit operațional în mai 1896, odată cu inaugurarea liniei M1 (linia galbenă). La 2 mai 1896, a fost inaugurata oficial prima cale ferată subterană electrificată din Europa, în prezența lui Franz Joseph I, împărat al Austriei din Casa de Habsburg, rege al Ungariei si Boemiei, rege al Croației (1867-1916).

La doar un metru sub bulevardul Andrassy din Budapesta se află Linia Millennium care, împreună cu bulevardul, devenit unul dintre cele mai elegante din capitală, fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 2002.

Este prima linie de metrou din Europa continentală și a doua din lume. Deși metroul londonez cu aburi a fost inaugurat primul în Europa, în 1863, Budapesta revendică primul metrou electric de pe continent.

Magistrala M1 din Budapesta funcționează constant din 1896, fiind folosită zilnic de mii de persoane. Linia și-a câștigat titlul de „Millenium Underground” în anul în care a fost înființată.

· Glasgow (Scoția) – 1896

Shutterstock

Al treilea cel mai vechi sistem de metrou din lume, metroul din Glasgow a devenit operațional în decembrie 1896. Metroul, care este în întregime subteran, cuprinde două linii, Outer Circle și Inner Circle, în care trenurile circulă în sensul acelor de ceasornic și, respectiv, în sens invers acelor de ceasornic pe același traseu, în tuneluri separate.

Operat de Strathclyde Partnership for Transport (SPT), sistemul de metrou are un număr anual de călători care depășește 13 milioane. Rețeaua se întinde pe 10,5 kilometri și include 15 stații.

· Paris (Franța) – 1900

Shutterstock

Deși a apărut puțin mai târziu, metroul din Paris a devenit în timp al doilea cel mai aglomerat sistem de metrou din Europa.

Linia 14 a metroului din Paris a devenit prima linie de metrou cu ecartament larg din lume când a intrat în serviciu, în anul 1998, în timp ce linia 1 a fost complet automatizată în 2012.

Metroul are 16 linii și 308 stații, deservind peste 1,84 miliarde de pasageri pe an. Linia 13 a metroului din Paris este a cincea cea mai aglomerată din lume. Recent, linia 6 a metroului a devenit cea mai cunoscută din lume, fiind frecventată de turiștii care vor să aibă o vedere impresionantă a Parisului în timp ce circulă cu metroul.

Cu o lungime de 214 kilometri, metroul din Paris este operat de Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), un operator de transport public de stat.

În octombrie 2020, primul metrou automat MP14 cu opt vagoane și cu roți de cauciuc a intrat în serviciul comercial pe linia 14. Trenurile mai silențioase sunt concepute pentru a spori confortul pasagerilor, reducând în același timp consumul de energie și poluarea aerului cu până la 20%.

· Berlin (Germania) – 1902

Shutterstock

U-Bahn Berlin este un sistem de transport feroviar rapid din Berlin, inaugurat în 1902. Are în prezento lungime de 151 kilometri și 173 de stații, cu nouă linii. Rețeaua include atât linii subterane, cât și linii supraterane, dar cea mai mare parte este subterană.

Operat de compania de transport public Berliner Verkehrsbetriebe, sistemul de metrou a fost dezvoltat în trei etape și conceput pentru a face față traficului tot mai mare din Berlin.

· Atena (Grecia) – 1904

Singurul sistem de metrou din Grecia, metroul din Atena include 68 de stații repartizate pe trei linii. Linia 1 a metroului din Atena își are rădăcinile în prima cale ferată convențională cu aburi din țară, deschisă în 1869. Electrificată în 1904, linia a suferit multiple modificări pentru a se transforma în actualul aliniament.

Liniile subterane 2 și 3 au fost deschise în ianuarie 2000 pentru a reduce congestionarea traficului și pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Prelungirea liniei 3 până la Aeroportul Internațional Eleftherios Venizelos a fost deschisă în 2004, în timp ce prelungirea liniei 2 până la Anthoupoli și Helliniko a fost finalizată în 2013.

· Hamburg (Germania) – 1912

Inaugurat în 1912, sistemul de transport urban supraetajat și subteran din Hamburg a devenit a doua linie de metrou din Germania. Operat de Hamburger Hochbahn, metroul are o lungime de 106 kilometri.

Sistemul operează trenurile de metrou de ultimă generație DT5, care oferă un confort sporit pentru pasageri, o funcționare lină și un nivel scăzut de zgomot.

· Madrid (Spania) – 1919

Shutterstock

Cu o lungime totală de 293 kilometri, metroul din Madrid este unul dintre cele mai lungi sisteme de transport rapid din lume. Prima linie a sistemului a fost deschisă pentru pasageri în 1919. Sistemul feroviar de metrou cuprinde 13 linii și 302 stații care deservesc peste 670 de milioane de pasageri pe an.

De asemenea, sistemul de transport rapid ocupă locul al treilea în topul metrourilor cu cel mai mare număr de scări rulante. Operat de Metro de Madrid, metroul din Madrid deservește 12 municipalități și are majoritatea rețelei sale subterane.

· Barcelona (Spania) – 1924

Cu o rețea lungă de 166 kilometri și 189 de stații, metroul din Barcelona deservește centrul Barcelonei și suburbiile orașului. Prima linie de metrou a fost inaugurată în decembrie 1924. În mare parte subteran, sistemul este cunoscut la nivel local sub numele de Metro de Barcelona și are 12 linii.

Metroul din Barcelona este operat de două companii, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) și Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). TMB operează opt linii care acoperă aproximativ 123 km, iar FGC operează celelalte patru linii.

· Moscova (Rusia) – 1935

Shutterstock

Metroul din Moscova este principalul sistem de transport din Moscova, care leagă centrul orașului de zonele industriale și rezidențiale. Inaugurat în 1935, sistemul de transport rapid reprezintă aproximativ 56% din transportul de pasageri din capitală.

Sistemul de metrou are 15 linii, întinse pe 275 de stații. Numărul mediu zilnic de călători în zilele lucrătoare este de nouă milioane de pasageri.

Orașele cu sisteme de metrou bine organizate

Londra - emblema globală a metrourilor

În prezent, metroul din Londra are 272 de stații și 11 linii, cu o lungime totală a rețelei de 400 de kilometri. Aproximativ 45% din rețea este subterană, în timp ce restul liniilor sunt situate la suprafață, în suburbii, conform railway-technology.com. Liniile se extind mult în comitatele învecinate Essex, Hertfordshire și Buckinghamshire.

Metroul londonez este folosit de peste un miliard de pasageri anual, cu un număr zilnic de până la cinci milioane de călători.

Rețeaua a fost extinsă și modernizată de mai multe ori de-a lungul anilor, pentru a crește frecvența, pentru a permite servicii mai rapide și mai fiabile și pentru a se adapta la numărul tot mai mare de pasageri.

În metroul de Londra există, din martie 2020, acces la internet 4G, planurile de viitor fiind ca pasagerii să aică acces la rețeaua 5G.

Mult mai mult decât un sistem de transport în comun, metroul londonez este a devenit o emblemă culturală globală, multe dintre suvenirurile vândute la tarabele din Londra având chiar semnele metroului. Conform CNN, metroul din Londra a fost lider mondial în arhitectura și designul transporturilor în comun, timp de peste un secol.

Shutterstock

Paris – cele mai instagramabile stații

Cu 308 stații pe 16 linii, majoritatea în interiorul orașului, Paris Métropolitain - sau, pe scurt, Métro - oferă unele dintre cele mai emblematice peisaje urbane din lume încă din anul 1900.

Fie că este vorba de traversarea Senei pe podul Bir Hakeim, în apropiere de Turnul Eiffel, sau de stațiile proiectate la începutul secolului al XX-lea, metroul din Paris - în special liniile 1, 2, 5 și 6 – a deventi cu timpul un adevărat punct de atracție pentru turiști.

La fel ca metroul londonez, metroul din Paris face parte din țesătura culturală a orașului, făcând legătura între repere de renume mondial, muzee și galerii de artă.

Emblematicele copertine de intrare art nouveau ale lui Hector Guimard sunt cunoscute în întreaga lume, dar interesul arhitectural nu se oprește aici. Sistemul de metrou din Paris are o arhitectură uniformă, iar intrările stațiilor în stil art nouveau sunt puncte de atracție pentru turiști.

Stațiile subterane, cum ar fi Arts-et-Metiers, de pe linia 11, Cité, de pe linia 4, sau grădina tropicală brutalistă de la Gare de Lyon, de pe linia 14, sunt de vizitat, conform CNN.

Deși Parisul investește miliarde de euro în linii de metrou automate noi și modernizate pentru a îmbunătăți mobilitatea, trenurile mai vechi, cu ușile clasice acționate manual, încă mai există, așa că pentru o experiență autentică de turist este musai să vă plimbați cu metroul.

Shutterstock

Copenhaga - cel mai bun metrou din lume

Chiar dacă nu se numără printre cele mai vechi din lume și nici nu este foarte aglomerat, metroul automat din capitala daneză circulă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, făcând legătura între 39 de stații impecabil de curate și de elegante.

Votat de mai multe ori de către profesioniștii internaționali în domeniul metroului drept „cel mai bun metrou din lume”, acesta a transportat peste un miliard de pasageri de la deschiderea primei secțiuni în 2002.

Sistemul de metrou emană o filozofie de design simplă, funcțională, dar convingătoare, spre deosebire de sistemele de metrou mai vechi și mai mari din alte părți.

În prezent, peste 300.000 de persoane folosesc zilnic trenurile de pe cele patru linii care se conectează perfect cu centrele de biciclete, autobuzele și trenurile supraterane din Copenhaga.

Deși trenurile sunt mici după standardele internaționale, sunt frecvente, circulând la fiecare două minute în cea mai mare parte a zilei.

De remarcat este că metroul din Danemarca este electric și nu este condus de vatmani.

Shutterstock

Budapesta

Conceput pentru a atenua congestia de pe șosele, sistemul de transport în comun subteran din Budapesta a fost construit în doar doi ani. Linia de metrou „Millennium” din Budapesta, cu o lungime de 4,4 kilometri, este încă operațională și a devenit o piatră de hotar a Institutului Inginerilor Electricieni și Electroniști (IEEE) în martie 2020, ca recunoaștere a evoluțiilor tehnice remarcabile.

Rețeaua din Budapesta cuprinde patru linii de metrou. Cu o lungime totală a căii ferate de 39,7 kilometri, metroul din capitala Ungariei are 48 de stații. Ultima linie de metrou (linia 4) a fost deschisă pentru pasageri în 2014.

Shutterstock

Berlin – cu metroul în jurul orașului

Cu o populație de peste 3,7 milioane de locuitori, capitala Germaniei se bucură de una dintre cele mai dense rețele de transport urban și de cele mai bine integrate rețele din lume. Cei 120 de ani care au trecut de la deschiderea primei linii de metrou au fost deosebit de turbulenți, Berlinul fiind epicentrul celui de-al Doilea Război Mondial și al Războiului Rece.

Traversarea emblematicului pod Oberbaum Bridge pe linia U1 - cea mai veche parte a rețelei - este o experiență de neratat la Berlin.

În prezent, rețeaua U-Bahn este formată din nouă linii și 174 de stații - dintre care 90% sunt subterane - care transportă peste 1,5 milioane de pasageri pe zi.

În completarea metroului se află trenurile roșii S-Bahn, care oferă călătorii mai rapide pentru distanțe mai lungi prin oraș.

Cele 16 rute de S-Bahn sunt arterele majore ale Berlinului, conectând cele mai importante locații ale sale. Cel mai cunoscut este Stadtbahn-ul supraînălțat, care, de la jumătatea anilor 1920, oferă un tur prin cele mai cunoscute obiective turistice ale orașului, de la Zoologischer Garten, în vest, prin parcul Tiergarten și Berlin Hauptbahnhof (stația principală), până la Alexanderplatz, unde se află Turnul de Televiziune din perioada comunistă.

Moscova – stații subterane grandioase, folosite ca buncăre

Una dintre cele mai mari realizări inginerești ale Uniunii Sovietice a fost spectaculoasa rețea de metrou din Moscova. Cunoscută mai ales pentru stațiile sale subterane extraordinar de grandioase, decorate în mod ornamental pentru a celebra muncitorii, țăranii și soldații, rețeaua a fost concepută pentru a îndeplini o dublă funcție - protejarea cetățenilor împotriva atacurilor nucleare, precum și pentru a-i menține în mișcare.

Shutterstock

În timp ce multe stații mai noi și cele îndepărtate de centrul orașului sunt mai puțin spectaculoase, cele mai bune stații de metrou din Moscova au fost, în vremuri mai puțin turbulente, atracții turistice de sine stătătoare.

Transportând peste 8 milioane de pasageri pe zi, metroul din Moscova este unul dintre cele mai aglomerate și mai extinse din lume.

