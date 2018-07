Locul din România unde turiștii se pot da cu tiroliana, călări sau plimba cu barca

Pro TV

Patronii cu afaceri în turism au descoperit că trebuie să-şi distreze mai mult clienţii, dacă vor ca aceştia să revină cu plăcere.

Aşa că, pe lângă masă şi cazare, includ în program tot felul de activităţi - de la plimbări călare la tiroliene sau ciclo-turism pe cărări de munte.

O tiroliana, dar şi alte activităţi îi atrag pe turişti la câţiva kilometri de Băile Felix.

Educatoare: "Activităţile organizate sunt la superlativ: călărie, tiroliană, plimbat cu barca."

Acum câţiva ani turiştii se plictiseau în zonă, până când patronii au înţeles că un client are nevoie şi de altceva în afară de masă şi cazare.

Alina Silaghi - proprietara unui loc de agrement: "Am făcut o tiroliana, pe lac am pus o bărcuţă, o hidrobicicletă, ulterior am achiziţionat şi nişte cai."

Datorită activităţilor diverse, turiştii au început să vină şi pe Valea Crisului Repede. Proprietara pensiunii a investit 200.000 de euro din bani europeni pentru activităţi de agrement.

Dana Gavrilă - proprietara unei pensiuni: "Ne-am gândit să le oferim şi alte activităţi peste zi, să se bucure de o piscină, să se bucure de un teren de sport".

Proprietarii de pensiuni care nu au făcut asemenea investiţii cauta alternative pentru musafirii lor.

Administratorul unei pensiuni: "Avem parteneri cu care colaborăm, poate face via ferrata, poate face rafting, poate face speologie, avem amenajata plajă."

Ca să capete inspiraţie, proprietarii de hoteluri şi pensiuni din staţiunile din Bihor au făcut special o călătorie prin regiune.

Owen O'Byrne: "Turiștii tot timpul întreabă: unde să mergem în Bihor, în afară de apă termală."

Una din opriri, această peşteră, la 70 de kilometri de Oradea: Peştera Meziad din Munţii Piatra Craiului, monument al naturii, oferă un traseu subteran vechi de peste 10 milioane de ani.

Şi astfel de călătorii interesante, deschid apetitul pentru turismul de agrement.

