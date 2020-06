Județul Covasna a făcut din conacele sale un brand touristic. Ce putem vedea într-un sejur în "Ținutul conacelor"

O vacanță de poveste în deplină siguranță, așa sună invitația pe care ne-o fac proprietarii de castele din Secuime.

Un sejur în "Ținutul conacelor" înseamnă pe lângă o întoarcere în timp într-un loc cu peisaje care îți taie răsuflarea, mâncare delicioasă și gazde care te vor trata regește.

Un castel cu nenumărate acareturi, 40 de hectare de pajiști cu lacuri și iazuri plus încă 500 de hectare de pădure - este averea Contelui Mikes din Zăbala, familie nobilă cu rădăcini în secolul al 15-lea. Întregul domeniu este acum la dispoziția turiștilor.

Alina Florescu, turistă: “Cred că este cel mai frumos loc de relaxare din România, este un domeniu absolut superb. Chiar te simți ca la un castel. Se vede că aparține unui conte și unei contese”,

Turistă: "Intrați pe poartă și uitați de ce e în afară, vă transformați trăim ca la un conac, ca într-o familie nobilă. Trăim într-o altă poveste. Eu mă relaxez foarte tare aici. Având în vedere că e pădurea, pe nu știu câte hectare au, chiar e relaxant”.

Interioarele reproduc atmosfera tihnită și îndestulată a nobilimii austro-ungare dar se îmbină perfect cu luxul vieții moderne. O noapte de cazare aici costă între 80 și 500 de euro. Masa, gătită din ingrediente naturale este servită pe terasele generoase.

Imola Dobra, manager de evenimente: ”O plimbare cu barca pe lac, pescuit, saună în pădure într-o căsuță foarte faină, se poate și călări. Pentru grupuri organizăm și workshopuri de coacere de kurtos-kalacs, vine o doamnă din sat și ne pregătește aluatul împreună cu grupul. Așa facem și pâine, acolo avem și un cuptor mare și putem face pâine cu cartofi”.

În județul Covasna sunt peste 160 de castele și conace iar 15 dintre acestea se află deja în circuitul turistic. Numărul lor crește de la un an la altul, pe măsură ce proprietățile sunt restaurate. Tamas Nagy a moștenit conacul costruit de străbunicul lui în anul 1802, în localitatea Coșeni.

Tamas Nagy, proprietarul conacului: ”Am recuperat toare materialele, din grinzile folosite am făcut un bar, din țiglele de pe acoperiș am făcut pardosdeala”.

Ilona Fogași: "Mobilierul din această încăpere este din 1802, este foarte vechi, am găsit mobilierul într-un grajd, când am găsit această comoară am zis că trebuie să restaurăm și să găsim un loc într-o cameră”.

În această perioadă, propietarii afișează și certificatul care atestă că locul respectă cu strictețe regulile pentru prevenirea răspândirii bolilor.

Robert Gruman, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Covasna: "În premieră am lansat certificarea -visit Covasna safe place-, peste 60 de unități de cazare din județul Covasna au introdus măsuri de siguranță pentru protecția angajaților și pentru protecția turiștilor".

Sunt 5 ani de când județul Covasna a făcut din conacele sale un brand turistic iar efectele se văd. Statisticile arată că numărul de înnoptari a crescut în medie cu 10 la sută în fiecare an.