În România, numărul campingurilor a crescut vertiginos în ultimul an. Cele mai multe sunt pe litoral

Dacă temperaturile ridicate din aceste zile vă conving să plănuiți o ieșire în natură, aveți unde să stați. Numărul campingurilor a crescut vertiginos în ultimul an - cu 27 la sută - iar tendința se menține.

Întreprinzătorii din turism și-au dat seama că oamenii vor să stea cât mai mult în aer liber și să cheltuiască mai puțin în excursii. Chiar și autoritățile locale mizează pe aceste structuri de cazare.

În Bihor, patru campinguri noi vor putea găzdui curând oaspeți, după ce Consiliul Județean și primăriile au obținut fonduri europene, pentru a le amenaja. Cel de la Lacul Vida are foișoare, spații de joacă și o plajă.

La câteva zeci de kilometri, mai sunt trei campinguri, amenajate prin același proiect

Dorel Coma, primarul localității Vadu Crișului: „Fiind obiectivele turistice Cascada, Peștera Vadu Crișului, Defileul Crișului Repede, acum au ocazia unui mediu civilizat de campare.”

Oana Mudura, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor: „Obiectivul proiectului este de proteja mediul dar și de a încuraja turismul responsabil.”

Campingul de la Șuncuiuș oferă adăpost celor veniți să facă rafting, via ferrata sau drumeții.

Carmen Ungur, ghid turistic: „Ajută foarte mult, pentru că vin foarte mulți turiști în zonă.”

Dintre toate structurile de cazare, campingurile și căsuțele turistice au luat cel mai mare avânt în ultimul an, arată datele Institutului Național de Statistică. Dacă numărul lor a crescut cu aproape 30%, cel al hotelurilor s-a menținut constant. Vilele sunt în regres.

Majoritatea campingurilor din țară sunt clasificate la una sau două stele. Cele mai moderne îndeplinesc însă criteriile de 3 sau 4 stele. Au parcele mai mari, prize de curent electric, alei asfaltate, grupuri sanitare bine dotate, mașini de spălat rufe, bucătărie complet utilata, terenuri de sport, sală de reuniune, restaurant.

Au apărut și corturi încălzite pentru iarnă. Într-un atelier de tâmplărie din Brașov se produc căruțe cu coviltir conectate la apă și curent electric și căptușite cu lâna de oaie, care mențin în interior 21 de grade celsius, chiar si când e ger afară.

Janok Kelemen, producător: „În aproximativ doi ani și jumătate am vândut în toată țara, începând de la Maramureș până în București, Vâlcea, Bran, Câmpulung Moldovenesc.”

La Vama Buzăului, în judetul Brașov, au apărut trei campinguri.

Ionela Mirică, reprezentanta unui camping: ”Mi-a venit ideea să construim cele două căsuțe mobile, pentru că am văzut că sunt doritori. Numărul turiștilor crește de la an la an, semnificativ.”

Cele mai multe campinguri sunt însă pe litoral: Constanta 21, Cluj 9, Hunedoara 8, Tulcea 7, Brasov 7, Valcea 6 și Caras Severin 5.

