Au început pregătirile pe litoral pentru sezonul estival 2021. Câți bani vor scoate românii din buzunar pentru un sejur

Deși pandemia a avut un impact dur asupra celor din domeniul hotelier, fiecare încercând să se mențină pe linia de plutire, pe litoral zeci de unități de cazare au început deja pregătirile pentru sezonul estival 2021.

Iar investițiile, cât de mici, sunt absolut necesare pentru atragerea clienților.

Suma cheltuielilor adesea depășește chiar și șase cifre, iar scăderea vânzărilor din cauza pandemiei i-au obligat pe mulți să apeleze chiar și la credite bancare, toate pentru a menține standardele înalte cu care și-au obișnuit oaspeții.

Schimbarea mobilierului, înlocuirea mochetelor, împrospătarea camerelor, toate aceste lucruri necesită investiții, pe care hotelierii de pe litoral le pun pun în practică, pentru a le oferi turiștilor servicii de calitate. Zeci de hoteluri de la malul mării sunt transformate în adevărate șantiere în perioada rece a anului.

Într-un hotel de trei stele din stațiunea Mamaia va fi schimbat mobilierul din toate camerele, adică o investiție de peste un milion de euro.

Nicolae Bucovală, proprietar complex: „În turism, în fiecare an se fac investiții, deci nu putem să primim turistul an de an cu același tablou pe perete, cu aceeași mochetă la intrare în hotel. Cel ce nu face o investiție cât de mică, de amenajare, probabil că-și va pierde și din clienți."

Și în sudul litoralului este forfotă mare.

Proprietarul unui hotel a cumpărat un complex din anii '60, lăsat în paragină, pe care și-a propus să îl aducă la viață. Când lucrările vor fi gata, acolo vor putea fi cazate șase sute de persoane.

Ana Maria Enescu, director hotel: „Suntem în viitorul bazin termal cu apă ultra sărată. Este de 10 ori mai sărată decât apa din Techirghiol. În jur de 100.000 de euro, dar tot locul presupune o investiție de 700.000 de euro.”

Reporter: „Va fi gata până la vară?”

Ana Maria Enescu: „Da.”

Se muncește intens și pentru un jacuzzi, din care turiștii să admire plaja și valurile.

În acest moment, în peste 30% dintre hotelurile de pe litoral se fac pregătiri pentru sezonul estival.

Deși pandemia a afectat domeniul HoReCa, pe litoral se fac investiții.

În plus, hotelierii spun că prețurile nu vor crește în această vară, comparativ cu anul trecut, însă îi atenționează pe turiști că rezervările făcute din timp îi vor ajuta să economisească.

Așadar, pentru sezonul estival 2021, pentru o noapte de cazare la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia veți scoate din buzunar între 250 și 400 lei, cu mic dejun inclus.

Pentru aceleași servicii, dacă ajungeți în sudul litoralului, veți găsi oferte ceva mai bune, între 150 și 300 lei pe noapte.

Trebuie să știți că la vară vă veți putea bucura și de plaje noi. Este vorba despre 53 de hectare de nisip. Cea mai mare schimbare o veți observa în regiunea Năvodari – Mamaia Nord. Acolo plajele se lărgesc cu peste 100 de metri.