Grecia schimbă din nou regulile. Testele pentru COVID 19 au stricat planurile de vacanţă a mii de români

Obţinerea unui buletin de analiză negativ durează în unele laboratoare trei zile. Asta înseamnă că turiştii vor ajunge în Grecia cu testele gata expirate, în condiţiile în care autorităţile elene cer să aibă cel mult 72 de ore de la prelevare.

Situaţia trebuie lămurită cu statul elen cu atât mai mult cu cât Austria, de pildă, pretinde un buletin de analiză negativ prelevat cu 4 zile înainte de intrarea în ţară.

Turist: "Am aşteptat un an concediul ăsta! Dacă se menține termenul de 72 de ore de la prelevare, cu durere trebuie să renunț la vacanța din acest an".

Internetul este plin de astfel de mesaje. Haosul a apărut după ce autoritățile elene au anunţat că nu mai permit niciunui turist să intre cu maşina în Grecia fără un buletin de analiză negativ.

Turistă: "Am ales până la urmă să renunţ pentru că dintr-un lucru care pentru noi este o plăcere, devenea o chestie extraordinar de stresantă, eram ca într-un maraton".

Potrivit noilor reglementări, toți turiştii care vor intra cu maşina prin punctul de frontieră Kulata-Promachonas sunt obligați să prezinte un test molecular negativ, prelevat cu maximum 72 de ore înainte. Grecii nu ştiu însă că laboratoarele medicale de la noi au nevoie de 3 zile ca să elibereze rezultatul.

Turist: "Majoritatea laboratoarelor din România au ca termen de rezolvare a testelor 72 de ore. Dacă mai punem câteva ore, multe, până la vama Bulgaria-Grecia ieşim din acest termen".

Măsura ar urma să intre în vigoare pe 15 iulie. Din cauza termenului scurt, toţi românii care voiau să plece în zilele următoare s-au grăbit să meargă la testare. Iar clinicile au liste de aşteptare. Iată ce ne-a declarat managerul unui centru medical din Galaţi:

Iuri Stan, manager Centrul Medical Irina Galaţi: "Numărul cererilor a crescut pe fondul concediilor în Grecia, dar şi al îngrijorării populaţiei referitor la creşterea numărului de cazuri. Acum au circa 40/zi, înainte 2-3/zi”.

Oamenii se plâng şi de costul acestor teste. Atât la privat cât şi la stat tariful este în medie 300 de lei. Gândiţi-vă că o familie cu 2 copii va pleca din start în vacanţă cu o cheltuială neprevăzută de 1200 de lei.

Turistă: "Cazarea 10 nopţi mă costă 450 de euro, iar testul este 284 de lei de persoană. E puţin descurajant acest preţ”.

Am solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Externe dar nu am pimit niciun răspuns până la ora difuzării materialului.

Autorităţile române şi elene ar trebuie să lămurească urgent această situaţie. Cu atât mai mult cu cât soluţii există. Modelul Austriei ar putea fi unul salvator. Austriecii au introdus şi ei obligativitatea unui astfel de test. Dar, spre deosebire de greci, buletinul de analiză cerut de austrieci trebuie să aibă 4 zile de la emitere şi nu 3 zile de la prelevare. Aşa ar trebui să procedeze şi Grecia dacă vrea ca turiştii să nu ajungă în vamă cu testele gata expirate.