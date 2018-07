Experiența unui britanic în Munții Apuseni: „Îmi place acest loc. România e perfectă”

Getty

Un weekend petrecut Munții Apuseni l-a făcut pe un jurnalist britanic să se îndrăgostească iremediabil de România.

Britanicul, sosit doar pentru un weekend în România pentru a admira peisajele sălbatice din Apuseni, a avut parte de o aventură de neuitat, pe care a și consemnat-o într-un amplu articol apărut în varianta online a publicației The Independent.

Joe Minihane, sub supravegherea unui ghid local, a experimentat celebrul traseu de Via Ferrata din Pădurea Craiului, asemănător celui din Munții Dolomiți din Italia.

“Ține-te bine. Aceasta traseu este usor", mi-a spus Cristina, unul dintre ghizii locali. „Mai este unul de-a lungul stâncii, care este foarte dificil”. Îmi este frică să mă gândesc cât de greu este când mă uit în sus la o secțiune cu o ușoară proeminență, iar Cristina urcă cu un efort minim. Dar șansa unor peisaje care-ți taie respirația mă determină să continui ascensiunea fără ezitare”, scrie jurnalistul.

Traseul de Via Ferrata nu este singura experiență care l-a impresionat pe britanic. Acesta scrie că, în urmă cu doar două zile, alături de un alt ghid român a explorat și zona de sud a Apusenilor, unde a avut ocazia să observe, în habitatul lor natural, câteva exemplare de animale sălbatice dispărute de mult de pe teritoriul Marii Britanii.

„Alături de Mihai am ieșit din Oradea și am pornit spre Padiș, în Parcul Natural Apuseni. La fiecare ocazie, mi-a împărtășit cunoștințele sale despre fauna și flora zonei. Când am ajuns la baza muntelui, Mihai a făcut focul, ne-am echipat corespunzător pentru ascensiune și mi-a oferit o băutură tradițională numită pălincă. Totul este de un verde luxuriant, temperatura este perfectă. Îmi place acest loc”.

Pe unul din traseele alese de ghid, jurnalistul a avut ocazia să observe urme ale trecerii animalelor sălbatice. „Mihai mi-a indicat o amprentă în noroi, de lup, spune el.”

„Este posibil ca România să fie locul perfect pentru o expediție de weekend și pentru iubitorii de alpinism. Toți cei care iubesc aventurile neobișnuite găsesc aici ingredientele pentru experiențe de neuitat.”

