Cum sunt întâmpinați vizitatorii la cel mai mare târg de turism al României

E nevoie de creativitate pentru a pune în valoare destinații turistice interesante la cel mai mare târg de turism al României.

Clienții sunt atrași, instantaneu, de produse apetisante din pește la standurile care propun vacanțe în Deltă sau de muzică folk ori un zimbru uriaș pentru parcurile tematice sau festivaluri. Iar ca să viseze la vacanțe instructive, unii aleg lecțiile despre stele ținute în salină.

Deja cunoscută pentru peisajele parcă pictate, stațiunea Vama Buzăului este o oază de liniște care se dezvoltă tot mai mult. Una dintre cele mai mari rezervații de zimbri din țară a fost vizitată, numai anul trecut, de peste 60 de mii de turiști. La târgul de la Romexpo, macheta unui zimbru uriaș e menită să atragă privirile curioșilor, dar și un concert folk.

Ducu Bertzi: „Am fost șocat de curățenia care era pe străzi și mi-am dat seama că e o treaba bine rânduită la Vama Buzăului. Are ceva în plus, are mai multă liniște și îmi place. Vreu să fiu alături de ei să le promovăm și festivalul de folk”.

Tiberiu Chirilas, reprezentantul primăriei Vama Buzăului: „Sunt multe surprize care va așteaptă la Vama, inclusiv pensiuni, gastronomie locală, că mai nou avem puncte unde puteți servi produse tradiționale. Avem în jur de 200 de locuri de cazare și numărul este în creștere”.

La standul stațiunii Slănic Prahova găsim un telescop imens și aflăm că oaspeții sunt invitați la cel mai mare planetariu din țară, aflat chiar în salină.

Dragoș Brașov, președintele Asociației Astro Urania: „Urmărește automat stelele, are un diametru suficient de mare ca pe un cer bun să vezi galaxii, detalii pe lună. Când toate stelele vin pe lângă noi, toți strică `wow`! E un efect extraordinar”.

Canotca lui Ivan Patzaichin tronează deasupra altui stand și te duce imediat cu gândul la Delta Dunării. Implicit, la bunătățile din pește:

Reprezentantul Asociației Pro Delta: „Gastronomia locală bazată nu numai pe produsele tradiționale, și aici mă refer la cele atestate, plăcinta dobrogeană și produsele din pește, pentru că venim în Deltă să mâncăm pește, scrumbia de Dunăre afumată, salată de icre”.

Cei care iubesc plimbările sunt ademeniți cu un city break de 5 stele în regiunea Moldovei.

Dora Morhan: „Vor putea vedea o altă față a Iașiului, cu locuri de care nu au mai auzit. Am venit cu un pachet de teambuilding. Ne place să fim ambasadorii acestei minunate regiuni”.

Pentru o astfel de experiență, de pildă, oferta la târg este de 200 de euro de persoană.

Alții mizează ca forță de atracție pe parcurile de agrement sau modulele de tabere militare.

Radu Humelnicu, directorul Direcției pentru Sport și Tineret Botoșani: „Se trezesc la 6 în sunet de goarnă, merg la înviorare, parcurg un modul de pregătire și teoretic, și apoi, la zona de practică, avem modul de tiroliană, facem și rapel și se distrează și la aqua”.

Oana Sumanariu, Arsenal Park, Orăștie: „Facem plimbări în Aqua Park, în centrul de agrement, au parte de instrucție militară și sunt învățați cum să devină mici antreprenori”.

Târgul de turism se închide duminică seară.