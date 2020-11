Comuna Roșia este de un pitoresc aproape ireal. În zonă puteți vizita Peștera cu Cristale

Așa cum v-am obișnuit în ultimele săptămâni, continuăm călătoria noastră prin țară, în căutare de locuri mai puțin cunoscute, dar care merită descoperite.

Ne oprim în Bihor, în zona comunei Roșia, de un pitoresc aproape ireal. Turiștii care ajung acolo pot porni la pas prin peșteri fascinante, se pot răfăța cu preparate delicioase și au ocazia să se piardă prin văi unde grijile parcă dispar pentru câteva clipe.

Departe de agitaţia urbană, la poalele Munţilor Pădurea Craiului, se ascunde comuna Roșia. De câţiva ani, acolo a fost deschisă publicului Peştera cu Cristale din Mina Farcu.

Pentru a completa peisajul, pe alocuri au fost puşi lilieci împăiaţi. După câteva zeci de metri ajungeţi în peştera propriu-zisă, cu cristale splendide de calcit, scoasă la lumina întâmplător de un mâner care a lovit cu târnăcopul peretele galeriei.

Apoi turiştii îşi pot trage sufletul la o păstrăvărie din zonă, unde sunt aşteptaţi cu mese întinse.

Preţurile pentru o noapte de cazare pornesc de la 130 de lei.

La câţiva kilometri depărtare, după un urcuş nu foarte abrupt, ajungeţi pe Platoul Runcuri, unde veţi descoperi un cătun cu case tradiţionale, vechi de două sute de ani, care pot primi oaspeţi.

Se spune despre comuna Roşia că este una dintre cele mai mari şi frumoase din judeţul Bihor, cu multe peşteri spectaculoase care pot fi vizitate. Poate cea mai cunoscută este peştera cu cristale, pe care aţi văzut-o şi în imagini - unică în Europa.

Trebuie să ştiţi că la Roşia se poate ajunge uşor cu maşina. Se află la 90 de kilometri de Oradea, 120 de Cluj şi 200 de kilometri de Arad.

Iar zona este perfectă şi pentru cei dornici de plimbări în natura şi de fotografii unice.

Tot acolo are loc, an de an, un târg cu tradiţie - botezat "Straița Plină". Evenimentul aduce laolaltă localnicii care îşi scot pe tarabe, la vânzare, cele mai bune bucate din gospodărie - de la slănină afumată şi zacusca până la brânzeturi, dulceţuri şi siropuri aromate.