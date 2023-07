Cele mai frumoase castele din România. Obiective turistice pe care să nu le ratezi în vacanță

Multe dintre castele sunt, în prezent, centre ale istoriei vii, unde vizitatorii pot urmări demonstrații ale stilului de viață, cu artizani care prezintă forme de artă, meșteșuguri și abilități de zi cu zi, vechi de sute sau chiar o mie de ani. De asemenea, ele pot fi decor pentru concerte în aer liber, proiecții de filme, spectacole de teatru și demonstrații militare ori pentru filmări pentru cinema și TV. Și pentru că este aproape imposibil să le vizitezi pe toate într-o singură călătorie, edenred.ro a pregătit un top al celor mai frumoase castele din România, care nu ar trebui să lipsească din lista ta de destinații pentru o vacanță de vis.

Castelul Peleș (județul Prahova)

Parte a Muzeului Național Peleș, care mai include Pelișorul și alte anexe, Castelul Peleș din Sinaia a fost construit la inițiativa primului rege al României, Carol I, în afara perimetrului comunei Podul Neagului, care, în 1874, sub porunca acestuia, a primit numele de Sinaia. Un an mai târziu, au fost construite în zonă primele case boierești, iar în 1876, calea ferată Ploiești – Predeal. Castelul a fost construit între anii 1873 şi 1875, pentru a-i servi regelui drept reşedinţă de vară, și a căpătat, de-a lungul timpului, funcţii politice, culturale şi simbolice. Ca un amănunt interesant, Castelul Peleș a fost primul complet electrificat din Europa și primul din lume cu încălzire centrală prin pereți și pardoseli. După 1914, a avut funcție de reședință şi muzeu, fără a mai fi locuit șase luni pe an, aşa cum obişnuia suveranul fondator. Până în 1947, a găzduit vizite oficiale și ceremonii cu caracter militar, iar în 1948, castelul a fost închis de comuniști; bunurile de patrimoniu - colecţii de pictură, mobilier, textile, piese de artă decorativă şi cărţi - au fost transferate la Muzeul de Artă din București, dar și la alte instituţii de cultură din România. În 1953, castelul a fost deschis ca muzeu naţional, găzduind, până în 1989, și vizite ale unor şefi de stat. În 2007, statul român şi Casa Regală au ajuns la un acord potrivit căruia domeniul Peleş a reintrat în proprietatea regelui Mihai I, dar în administrarea Ministerului Culturii. Accesul la Castelul din Sinaia se face ușor, cu mașina personală ori cu trenul. Sinaia însăși este o localitate superbă, deci te poți opri aici câteva zile pentru a vizita și împrejurimile. Fiind oraș turistic, locurile de cazare sunt numeroase și, indiferent de preferințele culinare, poți găsi un restaurant pe placul tau, unde poți plăti inclusiv cu cardul de masă.

Castelul Bran (județul Brașov)

Bran este unul dintre cele mai vizitate castele din România, fiind o destinație populară și datorită asocierii cu legenda lui Dracula. Inițial, a fost o unitate militară de apărare, construită de cavalerii teutoni stabiliți în zonă, începând din anii 1226. Pe 19 noiembrie 1377, cancelaria regelui maghiar Ludovic cel Mare a emis un act prin care acorda locuitorilor Brașovului privilegiul construirii unui castel. Documentul îndemna sașii din zonă să participe la construcția castelului Bran. Un an mai târziu, castelul, ridicat pe stânca dintre Măgura şi Dealul Cetăţii, era finalizat, având rol de vamă la granița Transilvaniei, dar și de fortăreață. În anul 1427, Castelul Bran a trecut din proprietatea Brașovului în cea a Coroanei Ungariei, care a finanțat lucrări de fortificare și de extindere. În 1498, Cetatea Branului a fost închiriată de regalitatea maghiară către Scaunul Brașovului. Patru secole mai târziu, pe 1 decembrie 1920, castelul era donat Reginei Maria a României, în semn de recunoștință față de contribuția sa la realizarea Marii Uniri. După moartea acesteia, în 1938, castelul a fost moștenit de principesa Ileana, fiica sa, care a și locuit aici cu familia, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, înființând un spital pentru victimele conflictului. După 1948, Castelul Bran a fost naționalizat și a intrat în proprietatea statului român, fiind deschis ca muzeu de istorie și artă feudală. În 2006, castelul a fost retrocedat legal moștenitorilor principesei Ileana. În paralel, în 1897, Bram Stoker lansa volumul „Dracula”, despre un conte transilvănean vampir, ce l-a avut ca sursă de inspirație pe Vlad Țepeș, însă acesta nu are aproape nimic de-a face cu castelul. Monumentul este situat la intrarea în pasajul Rucăr-Bran, iar peisajul din zonă este foarte frumos. Și, deși Dracula este doar un personaj fictiv, o vizită la Castelul Bran este încă o modalitate excelentă de a afla mai multe despre istoria medievală a României și, în special, a regiunii Transilvaniei.

Castelul Corvinilor / Huniazilor (județul Hunedoara)

Turiștii atrași de Evul Mediu românesc pot vizita castelul (considerat un monument singular la noi în țară) celui mai strălucit rege al Ungariei acelei epoci, Matia Corvin. Bazele edificiului au fost puse în secolul al XIV-XV-lea, cu castrul regal. Ioan de Hunedoara a inițiat, după 1440, construcții care vizau transformarea cetății într-un castel, lucrările fiind finalizate în jurul anului 1480. La acel moment, monumentul, cu turnuri, bastioane și un donjon, era comparabil cu castelele din vestul Europei, prin amploare și fast. Pe parcursul secolelor, diverșii proprietari au făcut modificări, adăugând turnuri și săli. În aripa Matia a castelului se mai deslușește vag o pictură care face referire la legenda corbului, de la care se spune că își trag numele urmașii lui Ioan de Hunedoara, Corvinii. De asemenea, în curtea castelului se află o fântână foarte adâncă. Aceasta, potrivit legendelor, ar fi fost săpată de trei prizonieri turci, cărora li s-a promis libertatea dacă vor ajunge la apă. După 15 ani de muncă, după ce au terminat fântâna, stăpânii nu s-au ținut de cuvânt. În prezent, Castelul Hunedoarei este cea mai mare construcție medievală cu dublă funcționalitate (civilă și militară) din România, care nu a ajuns o ruină. Acesta este inclus frecvent în topurile destinațiilor de basm din Europa. Legenda spune că Vlad Țepeș a petrecut șapte ani închiși în temnițele lui Corvin, perioadă despre care se presupune că l-a dus la nebunie și a alimentat nevoia sa de răzbunare extrem de brutală împotriva turcilor. Astăzi, castelul este un muzeu deschis zilnic publicului, fiind cel mai ușor accesibil într-o excursie de o zi sau cu mașina.

Castelul Cantacuzino (județul Prahova)

Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în 1911, la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit „Nababul”, fost ministru al României în perioadele 1899-1900 și 1904-1907. Construit în stil neoromânesc, castelul este înconjurat de un parc cu cascade, fântâni arteziene și o grotă. Clădirea, construită după planurile arhitectului Grigore Cerchez, este bogat decorată în stil romantic și prezintă o colecție de heraldică, reprezentând blazoanele familiilor de boieri înrudiți cu Cantacuzinii. Dispunând de o avere colosală, prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832-1913) a mai construit două edificii similare: Palatul Cantacuzino din București, care adăpostește, în prezent, Muzeul Național „George Enescu”, și pe cel de la Florești, supranumit și „Micul Trianon”, aflat în prezent în ruină. În afară de vizitarea propriu-zisă a castelului din Bușteni, turiștii se pot delecta cu diverse evenimente culturale, precum concerte și festivaluri de operă, sau pot servi masa la restaurantul castelului, de unde pot admira panorama orașului.

Castelul Bethlen-Haller (județul Alba)

În comuna Cetatea de Baltă din județul Alba, între Târnăveni și Blaj, pe malul Târnavei mici, se află un castel mai puțin promovat pentru turism: Bethlen-Haller. Castelul datează de la sfârșitul sec. al XVI-lea – prima jumătate a sec. al XVII-lea și nu se știu prea multe despre începuturile sale, dar se știe că, la momentul când a fost finalizat, în jurul anului 1624, domeniul îi aparținea lui István (Ștefan) Bethlen de Iktár, fratele principelui Transilvaniei, Gábor (Gabriel) Bethlen de Iktár. Castelul are un plan tipic renascentist, fără curte interioară, cu cinci turnuri acoperite. Ultimul proprietar din familia Bethlen a fost Márkus Bethlen, care l-a vândut sau l-a pierdut la cărţi, după cum menţionează niște surse, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, familiei Haller, în posesia căreia a rămas până în momentul exproprierii din 1948. În perioada comunistă, castelul a avut diverse funcțiuni, până când a fost transformat în secție de șampanizare aferentă IAS Jidvei, perioadă în care au și dispărut piesele originale de mobilier și decorațiuni. După 1989, castelul a fost retrocedat familiei Haller, care l-a vândut, mai departe, familiei Necşulescu, proprietarii Jidvei. În prezent, castelul este asociat cu vinul Jidvei, fiind proprietate privată, dar se poate vizita la cerere, contactând compania în prealabil, pentru a obţine permisiunea de a vizita. Castelul a păstrat atât principalele elemente arhitecturale renascentiste, cât și o parte din cele baroce, datând de la renovarea din 1773.

Castelul Banffy (județul Cluj)

Castelul Bánffy din comuna Bonțida este un complex de clădiri în stil renascentist - completat, din secolul al XVIII-lea, cu elemente în stil baroc și apoi romantic - fiind, în zilele sale de glorie, cunoscut ca Versailles-ul Transilvaniei. În secolul al XVIII-lea, un cunoscut arhitect vienez a modificat structura domeniului, adăugând un parc, alei, statui și fântâni arteziene în stil baroc. Domeniul de la Bonțida a intrat în posesia familiei Bánffy de Losonc în anul 1387, când regele Sigismund de Luxemburg l-a donat lui Dionisie, fiul lui Toma Losonci. În 1944, castelul a fost transformat în spital de campanie, dar a fost jefuit și devastat de trupele germane, în semn de represalii împotriva proprietarului său. În timpul regimului comunist, a servit ca școală de șoferi, fermă și spital pentru copii. Din 2001, este în proces de reabilitare. În ultimii ani, locul a devenit cunoscut și datorită festivalului de muzică Electric Castle, fondat în 2013. Porțiuni din castel sunt deschise turiștilor pentru vizitare. Castelul este accesibil cu mașina, fiind situat la circa 30 de kilometri de Cluj-Napoca.

Castelele sunt unele dintre cele mai importante monumente naționale din România, o parte dintre ele fiind cunoscute la nivel mondial. Fiecare dintre ele este unic și poate oferi experiențe turistice complexe, de la aspectul istoric, arhitectural, artistic ori inedit, până la cel gastronomic. Așadar, nu ezita să le incluzi pe lista planurilor tale de vacanță.

