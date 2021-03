„Comoara” descoperită de polițiști la cămătarii și proxeneții din Ialomiţa. FOTO

Opt autoturisme, 200.000 de lei, ceasuri şi documente au fost ridicate în urma a 40 de percheziţii domiciliare făcute marţi de poliţiştii din Ialomiţa, la persoane bănuite de cămătărie, proxenetism şi spălare de bani. Patru persoane au fost reţinute.

”La data de 23 martie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, sub coordonarea Inspectoratului General al Poliţie Române, au desfăşurat o razie, în localitatea Feteşti, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică. În cadrul activităţilor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, au fost efectuate 40 de percheziţii domiciliare, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de proxenetism, cămătărie şi spălare de bani”, anunţă IGPR.

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 200.000 de lei, ceasuri, 8 autoturisme, precum şi mai multe documente care au legătură cu dosarul instrumentat.

27 de persoane au fost audiate, patru dintre acestea fiind reţinute pentru 24 de ore.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, Direcţiei de Investigaţii Criminale, precum şi de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa.