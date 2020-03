Voucherele de vacanță emise în 2019 au valabilitate până la 31 mai 2021

Vouchere de vacanță. Valabilitatea voucherelor de vacanţă emise în anul 2019 este prelungită până la data de 31 mai 2021, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, Guvernul a adoptat joi, 26 martie 2020, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, la iniţiativa MEEMA.

"Am luat această măsură pentru a rezolva o situaţie cauzată de criza coronavirusului din ţara noastră. Am decis să prelungim valabilitatea voucherelor de vacanţă până anul viitor, în luna mai. Am încredere că atunci când va trece această criză vom reveni la o viaţă normală şi vom susţine repornirea motoarelor turismului intern. Până atunci vă îndemn în continuare să respectaţi indicaţiile autorităţilor, să aveţi grijă de voi şi de cei dragi, şi, de ce nu, să călătoriţi virtual în toate colţurile României şi ale lumii", a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Pentru cine sunt acordate voucherele de vacanță

Voucherele de vacanţă sunt acordate atât personalului din sectorul privat, cât şi celui din sectorul public pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern. Însă, în acest moment, având în vedere riscurile asociate situaţiei epidemiologice şi măsurile dispuse de autorităţile competente în contextul decretării stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiarii voucherelor de vacanţă se află în imposibilitatea folosirii acestora.

Ministerul precizează că prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă este un demers care vine în sprijinul industriei turismului, cât şi a turiştilor. Astfel, odată cu adoptarea acestui act normativ, persoanele care au beneficiat de vouchere de vacanţă anul trecut, emise în perioada martie 2019 - decembrie 2019, indiferent de suport, le pot folosi ulterior încheierii situaţiei epidemiologice actuale şi a efectelor ei, până pe data de 31 mai 2021.

Voucherele emise anul acesta

Mai mult decât atât, emiterea voucherelor de vacanţă pentru anul în curs se va face exclusiv pe suport electronic. Această măsură vine în întâmpinarea riscurilor asupra sănătăţii beneficiarilor, dar şi ca urmare a solicitărilor unităţilor emitente. Totodată, Ministerul Economei, Energiei şi Mediului de Afaceri precizează că "păstrează dialogul deschis şi permanent cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale şi patronale din turism, în vederea indentificării de soluţii care ar putea veni în sprijinul acestui sector puternic afectat de criza generată de noul coronavirus" .

În anul 2019 au fost emise vouchere de vacanţă atât pe suport de hârtie, cât şi electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu valabilitate un an de la data emiterii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!