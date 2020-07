Ce a făcut o familie de români după ce grecii le-au interzis accesul. „Sper să fie bine”

Situaţia sanitară nesigură, dar şi teama de restricţii severe, i-au făcut pe turiştii români să fie spontani în materie de vacanţe.

Numărul celor, care merg direct la recepţie să întrebe dacă mai sunt camere libere a crescut simţitor, chiar dacă ştiu că vor achita preţul cel mai mare.

Alţii s-au transformat în vânători de oferte de ultim moment şi îşi rezervă locul de pe o zi pe alta sau chiar de pe drum.

Doi soţi din Bucureşti au mers în vacanţă în staţiunea Jupiter, însă şi-au rezervat cazarea direct la recepţie.

Adrian, turist: "De ce nu am rezervat din timp? Datorită problemelor cu acest Covid-19 nu am fost siguri ce se întâmplă cu situaţii de urgenţă, cu situaţii de alertă."

În ultimele două săptămâni acest comportament a devenit un obicei.

Mircea, turist: Am vorbit înainte cu toţi prietenii să venim la mare şi am stabilit o săptămână.

Reporter: De ce nu aţi programat vacanţă din ianuarie-februaie?

Mircea: Am stat acasă şi na, am zis că acum este şi vremea frumoasă şi am zis acum să venim.

Raluca Burcin, şef recepţie hotel: "Se simte o schimbare vis-a-vis de comportamentul lor. Aceştia îşi fac rezervările cu foarte puţin timp înainte chiar şi cu o zi două sau chiar vin direct la să vadă dacă sunt camere disponibile. Cu siguranţă le este teamă de această pandemie şi de situaţia în care ne aflăm."

Există şi categoria celor care au avut ghinion.

Turist: "Am vrut să mergem la mare în Grecia, când am ajuns în Grecia nu ne-au primit pentru testul Covid pe care nu îl aveam făcut. Ieri am ajuns aici, mai stăm o zi sau două să vedem şi să vedem mai departe. Sper să fie bine."

Reprezentanţii Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc confirmă că. dacă în alţi ani turiştii se băteau pe ofertele early-booking, acum cele mai căutate sunt ofertele last minute. Adică duminică seara, de exemplu, poţi rezerva la un preţ mult mai mic o cameră pentru începutul de săptămână. Totul e să ai bagajul făcut şi să fii gata de plecare.

Dragoş Răducan, vicepreşedinte Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc: ''Anul acesta, după izbucnirea pandemiei, turiştii romani s-au transformat în vânători de oferte. Ne aflăm ca în epoca de aur a siteurilor de reduceri, a cuponiadelor. Turiştii îşi fac rezervări în ultima clipă, cei mai mulţi fac rezervările de pe drum spre litoral."

Reducerile pe care le obţin rezervând pe ultima sută de metri variază între 20% şi 60%.