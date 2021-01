Cascada de la Vidra, din Munții Apuseni, o minunăție a naturii. Peisajul amintește de basmele cu palate din cleștar

Cascadele, spectaculoase și impunătoare, sunt parcă mai fascinante iarna.

Dovadă stă Cascada de la Vidra, din Munții Apuseni, cu o splendidă cădere de apă de peste 18 metri înălțime. Acum, pe alocuri, s-a format o perdea de gheață de un albastru fermecător.

Așa că nu e de mirare că turiștii ajung acolo în număr mare în această perioadă.

Cascada de la Vidra, ascunsă în inima Munților Apuseni, se află la mai puțin de o sută de kilometri de Alba Iulia. În această perioadă, în care mercurul din termometre scade mult sub zero grade Celsius, perdeaua de apă îngheață pe alocuri, oferind o priveliște fascinantă.



Dan Moldovan: „Acum e foarte spectaculoasă. Eu vin cam o dată pe lună la ea și nu am mai văzut-o așa spectaculoasă. Una dintre cele mai frumoase."

Cum peisajul amintește de basmele cu palate din cleștar, turiștii care ajung în zonă pierd șirul fotografiilor făcute.

Turist: „Acum, în perioada asta, e super frumoasă, mai frumoasă decât vara."

Turistă: „Am venit de la Giugiu la prietenii noștri din Alba și ne-au zis că această cascadă e deosebită și am venit cu ei."

Cristian Ciobotarescu, ghid turistic: „Ea este impresionantă mai ales iarna, datorită acestor țurțuri care se formează în zilele cu ger foarte puternic și datorită faptului că gheața are un aspect albăstrui către turcoaz. De asemenea, această apă care formează cascada vine dintr-un masiv de calcar format în spate."

Drumul până la perdeaua de gheață este unul ușor de parcurs. În plus, doritorii pot lua la pas și rezervația Dealul cu Melci.