Când va redeveni nisipul din Mamaia fin. Turiștii se plâng că îi dor picioarele de la scoici

Ce vor găsi acolo? Încă multe zone de plajă nu au fost amenajate, deși suntem în a treia săptămână de sezon estival. Nici tereasele nu s-au deschis toate. În plus, nordul începe să piardă pentru al doilea an în fața sudului, care are nisip mai fin și prețuri mai mici.

La malul mării, în Mamaia, un băiat încearcă să ridice un castel. Nisipul, altă dată fin, a dispărut de când a fost extinsă plaja. Ca să ajungi acum în apă trebuie să mergi pe un covor de scoici - unele sparte - care îți înțeapă tălpile.

Turist: „Îți ia puțin timp să te obișnuiești pentru că uneori doare”.

Nisip fin mai este pe plajele din Constanța sau spre stațiunile din sud. Ca să nu le plece turiștii într-acolo, unii administrori din Mamaia spun că au investit în utilaje care sfarâmă scoicile.

Paul Marin, administrator plajă: „Săptămână de săptămână băgăm mașina de ecologizat, scoate scoică, scoate orice... rămâne doar nisipul”.

Așa ar trebui să procedeze toți.

Nicușor Buzgaru, inginer DADL Constanța: „Este de așteptat ca în următorii 3 până la 5 ani acesta să devină nisip fin”.

O problemă avem și cu toaletele publice. În Mamaia nu există nicărieri pe plajă, iar povestea se repetă pe aproape tot litoralul. Numai Mangalia face excepție.

Reporter: Unde ați mers la toaletă?

Bărbat: „La hotel, vis-a-vis. I-am rugat frumos, ne-am descurcat... ce să facem”.

O altă variantă o reprezintă toaletele restaurantelor și teraselor doar că acolo, cine nu este client, plătește în funcție de zonă, între 2 și 5 lei. Nici dușuri nu prea sunt așa că turiștii se descurcă și ei cum pot.

O speranță de mai bine a venit vineri, de la Ordinul Arhitecților din România.

De anul viitor, plajele lărgite din Mamaia ar putea fi amenajate de arhitecți. Totul este posibil datorită unui concurs de arhitectură în urma căruia câștigătorul va fi primi un contract de proiectare de aproape 8 milioane de lei.

Până atunci însă - deși suntem aproape de începutul lunii iulie - în Mamaia sunt încă multe zone de plajă pe care administratorii nu s-au grăbit să își așeze sezlongurile ori încă mai lucrează la terase. Ce-i drept, nici turiști nu prea sunt și asta se vede incluisv in parcări - altă dată pline.

Situația este aceeași însă și în Eforie chiar dacă operatorii din turism anunță că hotelurile sunt ocupate 80 la sută.

Unii patroni au ales să nu își deschidă terasele, iar alții le deschid doar pe perioada weekendului.

Pe tot litoralul, cei cu afaceri în turism spun că prețurile sunt încă de extrasezon. În Mamaia se plătește în continuare cel mai mult pentru mâncare, cazare și băuturi. Un șezlong se închiriază cu 50 de lei pe zi, dar sunt locuri unde tariful urca la 90. În Năvodari pentru un șezlong turistii dau 30 de lei, iar în Eforie tariful scade și mai mult de atât.

Bărbat: „Anul trecut șezlongul era 20 de lei. Anul ăsta 25 cu o bere”.

Cât despre apa mării.... autotăritățile de sănătate publică anuță că este sigură pentru scăldat pe tot litoralul.

Dar pentru că au clienții lor, cluburile din Mamaia Nord vor fi deschise toate în acest weekend.

Marea are 23 de grade Celsius. Așadar, bună - spun turiștii. Sâmbătă și duminică va fi din nou vreme perfectă pentru plajă. Nu sunt anunțați nori care să vă strice vancața dacă veniți aici.

Pentru acest weekend, cei care au hoteluri pe litoral spun că au 70 la sută dintre camere deja rezervate. Râmâne de văzut dacă - într-adevar - se va aglomera pe cât spun ei - pentru că vineri am vazut, în unele locuri, plaje aproape pustii.

Cât despre prețurile cu care hotelurile încearcă să îi atragă pe turiști - acestea, ar fi încă de extrasezon. 400 de lei costă, în medie, o cameră într-un hotel de 3 stele. La patru stele, tariful merge spre 700 de lei iar la 5 stele - depășește o mie de lei pe noapte.

La mare se poate ajunge de joi și cu avionul, pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu, din Timișoara, Cluj-Napoca și Oradea.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 23-06-2023 19:27