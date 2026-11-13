La Sibiu, în peste 120 de căsuțe, își expun marfa producători tradiționali, din 20 de județe. Iar la Craiova, două milioane de luminițe s-au aprins în urmă cu o oră spre încântarea celor care au venit special să le vadă.

Tărâmul Elfilor, cum se numește anul acesta târgul de Crăciun de la Craiova, a prins viață cu puțin timp în urmă. Într-o instalație imensă mai mulți elfi animatronici sunt gata să-l ajute pe Moș Crăciun.

Elfii animatronici animă târgul din Craiova

Prin bradul înalt de 21 metri circulă un trenulet cu abur. Iar sania lui Moș Crăciun pornește pe deasupra patinoarului o dată pe seară de luni până joi la 18:30 și de două ori în weekend la 19:30. În total târgul are 6 piațete amenajate pe circa 300.000 de mp.

Turiștii și localnicii l-au vizitat deja curioși.

Turist: „Noi suntem din Bulgaria și venim aici pentru că ne place târgul și tot ce e în oraș."

Turist: „Cred că este un loc foarte bun. Luminile îmi plac cel mai mult."

Localnică: „Anul ăsta e cel mai frumos, în fiecare an a fost, dar se pare că anul ăsta e peste măsura așteptărilor de frumos."

Marina Andronache, purtător de cuvânt Primăria Craiova: „Un târg mai extins ca anii precedenți, avem 6 piețe și piațete, fiecare cu un alt design, cu un alt concept."

„Ai voie să crezi în magie" - este și mesajul Târgului de Crăciun de la Sibiu, care în acest an are căsuțe noi.

Andrei Drăgan, organizatorul târgului de Crăciun de la Sibiu: „Cunt exact aceleași căsuțe care le regăsim la târgul de Crăciun din Zürich, la târgul de Crăciun din Berlin, de la un furnizor din Germania."

Noul concept de amenajare include și locuri de socializare, cum ar fi o gondolă de schi, o zonă rustică și o sanie vintage, unde familiile și prietenii pot să se întâlnească și să facă fotografii.

Tânără: „Mă bucură că a început mai devreme. Crăciun în Hawaii. E grozav că așa măcar nu înghețam.”

Tânără: „Ne bucurăm că avem mai mult timp să ne bucurăm de magia sărbătorilor. Și noi am făcut bradul acasă, așa că e ok."

Cele două târguri de Crăciun rămân deschise timp de 7 săptămâni, până pe 3 ianuarie 2027.