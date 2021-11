Doza booster ar putea deveni obligatorie pentru călătorii. Măsura pregătită de CE privind certificatul verde

Regulile s-ar putea înăspri pentru cei care plănuiesc să călătorească de sărbători. Uniunea Europeană ia în calcul solicitarea dozei a treia, numită „booster” pentru o vacanță fără restricții.

În unele state membre, hotelurile cer deja doza booster pentru a permite cazarea, în altele este aproape imposibil să intrați fără certificatul verde. Există și țări care solicită atât certificatul verde, cât și un test negativ. Din această cauză, pe aeroportul Otopeni două firme de profil se ceartă pentru pasagerii care au nevoie de un test Covid.

Creșterea îmbolnăvirilor în Europa ar putea schimba reglementările de călătorie. Comisia Europeană lucrează la o actualizare a certificatului Covid. A treia doză ar putea fi obligatorie pentru prelungirea valabilității documentului. Decizia ar urma să fie anunțată în câteva zile de comisarul european pentru sănătate.

În Cehia, de pildă, anumite hoteluri cer deja dovada dozei booster, altfel pot refuza cazarea.

Certificatul pentru a treia doză poate fi eliberat online pentru cetățenii români, pe certificat-covid.gov.ro unde titularii trebuie să solicite generarea unui act nou, la zece zile de la vaccinare.

De pildă, în acest moment, în Franța nu se poate intra fără certificat verde. Sunt primiți în anumite condiții doar cei care vin pentru o intervenție chirurgicală ori studii.

În Belgia, unii pasageri ar putea fi contactați înainte de călătorie și li s-ar putea solicita un test Covid, chiar dacă au certificatul verde.

Dacă au suspiciuni, și autoritățile din Spania îi pot obliga pe călători să se testeze la sosire.

Austria și Italia cer certificatul verde sau testul.

În Germania, cine nu are certificatul verde și se testează va sta în carantină.

În țară, pe cel mai mare aeroport, unii dintre pasagerii care așteptau avionul ne-au spus că restricțiile îi conving să se vaccineze.

"M-am vaccinat de curând pentru că trebuia să ajung la muncă în Germania", a spus o persoană.

"O să mă vaccinez când nu o să mai pot intra în magazine", a spus altcineva.

Între timp, cele două firme care oferă testarea pasagerilor de pe aeroportul din Otopeni sunt în conflict deschis. Una are sediul în aeroport și plătește chirie, așa că are prețuri mai mari. Cealaltă are sediul lângă aeroport, așa că da mai puțin pentru chirie și are prețuri mai mici la testare. În aceste condiții, reprezentanții celor două firme se ceartă uneori pentru clienți, spun călătorii.

Mihai Chiriac, compania de testare cu sediul în aeroport: "Ne stresează clienții, ne agresează".

Ionuț Slabu, compania de testare cu sediul lângă aeroport: "Suntem agresați de compania concurență..."

Vali Iordache, purtător de cuvânt Compania Aeroporturi București: "O să semnăm un contract cu ei, să respecte reguli, să nu streseze clienții".

Aeroportul intenționează să lanseze o nouă licitație cu strigare pentru un alt centru de testare. Licitația va începe de la o chirie de 1.700 de euro pe metrul pătrat. Ceea ce înseamnă că firma care va câștiga va putea să plătească pentru un spațiu de 50 de metri pătrați 85 de mii de euro în fiecare lună.

Autoritățile cred că românii vor avea nevoie de teste pentru că unele țări, cum ar fi Bulgaria, Rusia, ori statele arabe fie nu recunosc certificatul verde, fie vor testare plus certificat verde.